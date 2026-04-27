Beamtenbezüge: Der neue Klassenunterschied

Die Neuordnung der Beamtenbezüge weckt bei sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Begehrlichkeiten. Die Antwort kann nur lauten: weniger Beamte, meint Ursula Weidenfeld.
In Beamtenkreisen werden in diesen Tagen die künftigen Besoldungstabellen für 2026 und 2027 ganz genau studiert. Die Bezüge vieler Lehrer, Polizisten, Soldaten und Sachbearbeiterinnen im Finanzamt werden ganz demnächst deutlich steigen, in manchen Fällen um über 1000 Euro im Monat. Denn Bund und Länder müssen nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes dafür sorgen, dass verbeamtete Staatsdiener von ihrem Gehalt ordentlich leben können. Das war zwar bisher nur in wenigen Fällen nicht der Fall. Doch die Neuregelung soll außerdem alte Zöpfe des Beamtenrechts abschneiden. Das wird teuer.