Beamtenbesoldung: Wie das Land bei Beamtenbezügen spart

Die Besoldung der Beamten im Land wächst um 2,82 Prozent. Dennoch erntet die Regierung Enttäuschung aus dem Lager der Beamtengewerkschaften.

Im Grunde geht es um eine Formalie: die Übertragung des Länder-Tarifabschlusses auf die Beamten und Versorgungsempfänger – genauer um die 2,8-prozentige Anhebung der Gehälter rückwirkend zum 1. April, also die erste Erhöhungsstufe. Doch die Angelegenheit ist hochpolitisch. Denn die Beamtenvertreter müssen wieder einmal erkennen, dass ihnen die Landesregierung nicht allzu weit entgegenkommen will.

Schon der neue Zeitplan macht sie nicht glücklich: Nachdem sich die Auszahlung der höheren Besoldung infolge der Regierungsbildung verzögert hat, soll sie nun erst Ende Juli mit dem August-Gehalt erfolgen, also noch später als ohnehin erwartet. Denn vorher muss im Juli noch ein neues Besoldungsgesetz im Landtag verabschiedet werden.

Das Alleinverdiener-Modell gilt vielfach nicht mehr

Noch umstrittener ist die Frage, wie die Regierung die verfassungsrechtlichen Vorgaben einhalten will. Da geht es vor allem den Mindestabstand der untersten Besoldungsstufe zur Grundsicherung und die Abstände der Gehaltsstufen untereinander. Lange Zeit galt das Alleinverdiener-Modell, wonach ein Beamtengehalt eine vierköpfige Familie versorgen können muss, als vom Bundesverfassungsgericht vorgegebener Berechnungsmaßstab. Mittlerweile sind Dienstherrn dazu übergegangen, ein „fiktives Partnereinkommen“ zu unterstellen – als ob es einen Zweitverdiener im Haushalt gibt. Dies ist einerseits ein Rechentrick, um den Vorgaben zur Mindestalimentation gerecht zu werden, und andererseits ein Weg, um den Haushaltsnöten gerecht zu werden.

Der Bund setzt 20 000 Euro pro Jahr als anrechenbares Partnereinkommen an. In Baden-Württemberg waren es bisher 6000 Euro, künftig sollen es 7236 Euro sein. Dieser Betrag (oder auch 603 Euro im Monat) entspricht der Geringfügigkeitsbeschäftigungsgrenze. Bezieht der Partner tatsächlich kein oder ein geringeres Einkommen, kann er als Ausgleich einen Familienergänzungszuschlag beantragen. Weil der Staat praktisch Geld anrechnet, das nie auf dem Konto des Beamten ankommt, „geht die Landesregierung den einfachsten und günstigsten Weg“, moniert Kai Rosenberger, Landesvorsitzender des Beamtenbunds. Er befürchtet, dass dieser Betrag künftig immer weiter angehoben werde. „Damit mogelt man sich an den Vorgaben des höchsten Gerichts vorbei.“

Plus von 3,2 Prozent gefordert

Gefordert hatte er rund 3,2 Prozent höhere Bezüge, „um die Mindestbesoldung verfassungskonform abzusichern“. Genügend Geld sei da. Er habe dem Finanzministerium klar gemacht, dass die Regierung einfach nur abwarte, bis Karlsruhe eine Entscheidung zum Partnereinkommen verkündet. „Das kann eigentlich nicht gewollt sein“, sagt Rosenberger. Offen ist allerdings, ob und wann das Gericht angesichts der Vielzahl von Verfahren genau darüber entscheiden wird.

Widersprüche nicht mehr ruhend gestellt

Unverständnis zeigt der Beamtenbund auch, weil das Finanzministerium zur Praxis zurückkehrt, Widersprüche von Beamten gegen ihre Besoldung vom Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) abweisen zu lassen und sie nicht mehr vorsichtshalber ruhend zu stellen. Rosenberger zufolge vertritt das Ministerium angesichts des noch zu beschließenden Besoldungsgesetzes wieder die Auffassung, dass die Besoldung damit verfassungskonform sei, sodass der normale Rechtsweg wieder eingehalten werden könne. Das heißt: Wer noch Widerspruch einlegt, muss mit einem abschlägigen Bescheid rechnen – dagegen kann dann nur mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht vorgegangen werden. Dennoch will der Beamtenbund weiter zu Widersprüchen ermuntern.

Laut Tarifabschluss soll die Besoldung um mindestens 100 Euro pro Monat erhöht werden. Das Land regelt es so, dass für alle Beschäftigten 0,02 Prozent auf die 2,8 Prozent oben drauf kommen. DGB-Landesvize Maren Diebel-Ebers kritisiert den Verzicht auf den Mindestbetrag als „falsches Signal“: „Hier hätten wir uns eine andere Lösung gewünscht, auch wenn wir die schwierige rechtliche Lage, in der das Land sich befindet, anerkennen“. Grund: in den niedrigen Besoldungsgruppen A7 bis A9 bleibt ein Teil der Beschäftigten unter 100 Euro. Positiv sieht Diebel-Ebers neben der Gehaltssteigerung an sich „die vorgesehene Erhöhung der Schicht- und Wechselschichtzulagen, die den besonderen Belastungen vieler Kolleginnen und Kollegen Rechnung trägt“.