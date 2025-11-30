Beamten ins Gesicht geschlagen: Trio randaliert in Tübingen mit Böllern - Polizist wird verletzt

Trio steckt Böller in Parkscheinautomaten

Eine alarmierte Streife traf in einer Straße auf ein teils maskiertes Trio, das gerade dabei war, einen angezündeten Böller in einen Parkscheinautomaten zu stecken. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Männer zu Fuß. Zwei von ihnen – beide 20 Jahre alt – wurden nach kurzer Verfolgung festgenommen. Einer der beiden schlug den Angaben zufolge einem Beamten ins Gesicht und entkam zunächst erneut, wurde jedoch kurz darauf wieder gestellt. Dabei schlug er dem Polizisten erneut gegen den Kopf.