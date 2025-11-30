Beamten ins Gesicht geschlagen: Trio randaliert in Tübingen mit Böllern - Polizist wird verletzt

In Tübingen fliegen frühmorgens Böller, Autos werden demoliert. Schnell eilt die Polizei zum Tatort – und trifft auf drei Verdächtige.
Nach einer Serie von Sachbeschädigungen ist ein Polizist beim Einsatz in Tübingen von einem Mann mit der Faust geschlagen und schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte den Beamten ins Krankenhaus, er konnte laut Polizei seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Zeugen meldeten am frühen Morgen, dass mehrere Menschen Böller zündeten und geparkte Autos beschädigten.