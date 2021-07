Beachvolleyball in Pfaffenweiler

1 Neben dem künftigen Kunstrasenplatz soll in Pfaffenweiler ein Beachvolleyball-Platz entstehen. Es wäre eine Besonderheit für den Ort und die Stadt. Foto: Zimmermann

Der Ortschaftsrat Pfaffenweiler unterstützt das Vorhaben des FC Pfaffenweiler, im Zuge der Umgestaltung des Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz, auf dem daneben liegenden Gelände einen Beachvolleyballplatz zu errichten.

VS-Pfaffenweiler - Das Konzept für den Beachpark an der Gierhalde wurde dem Rat von Tobias Hummler vom FC Pfaffenweiler vorgestellt. Wenn die Baumaschinen für den Kunstrasenplatz im September anrollen, könnte das Gelände im Synergieeffekt bearbeitet werden.

Außerdem würden sich genug Handwerker oder handwerklich Geschickte zur Ausführung weiterer Arbeiten zur Verfügung stellen. Nach Abzug von Eigenarbeit, Spenden und Zuschüssen vom Badischen Sportbund (BSB) von einem Drittel der Baukosten bleiben noch rund 20.000 Euro ungedeckt von diesem 45.000-Euro-Projekt. Es wäre eine Riesen-Aufwertung für Pfaffenweiler und das örtliche Sportgeschehen, zumal im Zusammenhang mit dem Kunstrasenplatz, erklärte Ortschaftsrat Viktor Hummel und blieb unwidersprochen.

Die Stadt VS würde dem Vorhaben zustimmen, brachte Ortsvorsteher Martin Straßacker in Erfahrung, "wenn nicht noch der Naturschutz reingrätscht", wie er sich ausdrückte. Der FC Pfaffenweiler garantiert für die Organisation, und dass der Platz für jedermann/frau offengehalten wird. In diesem Fall würde sich die Ortsverwaltung mit 15 000 Euro beteiligen.