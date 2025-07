Nele Baur aus Horb-Betra (Jahrgang 2009), die für den TV Rottenburg spielt, wurde in Düsseldorf erneut Deutsche Beachvolleyball-Meisterin – diesmal in der Altersklasse U17.

Im Vorjahr sicherte sie sich bereits den nationalen Titel in der Altersklassse U16 – zusammen mit Zoe Neboh aus Holzgerlingen, ebenfalls eine Jugendspielerin des TV Rottenburg.

In Düsseldorf spielte Nele mit Kaya Kuhr (von der Volleyball Akademie Stuttgart, Jahrgang 2010), da Zoe zu einem Nationalmannschafts-Lehrgang in der Halle eingeladen war.

So lief die Winner Round 1

Als Setzliste 7 waren sie der Gruppenkopf der Gruppe G, welche sie mit zwei Siegen gewannen und sich so direkt im oberen Turnierbaum (die besten 16 Teams) platzierten.

Die anschließende Winner Round 1 wurde gewonnen. In der nächsten Runde gab es eine 0:2-Niederlage gegen Bühl/Hofmann (Bayern). Diesem Team begegnete man später wieder im Halbfinale. Durch die Niederlage war nun ein längerer Weg ins Finale nötig – so standen am Samstag noch zwei weitere Partien an – die beide gewonnen wurden.

Abstimmung klappt immer besser

Im weiteren Verlauf des Turniers stimmten sich Nele und Kaya, die bisher nur ein gemeinsames Turnier bestritten, immer besser aufeinander ab.

Bei den drei Partien am Sonntag zeigten die beide keine Schwächen. Sie spielten ganz sicher im Sideout (also nach Aufschlag des Gegners). In der Abwehr wurden mehr und mehr Bälle verteidigt und anschließend zu Punkten gemacht.

Kein Team konnte Nele und Kaya mehr in Bedrängnis bringen. Mit einer bombenstarken Leistung am Sonntag mit drei 2:0-Siegen im Viertel-, Halbfinale und im Endspiel krönten sie sich hochverdient mit dem DM-Titel.

Nicht die erste Medaille für Nele Baur

Für Nele war dies bereits die dritte Medaille im Sand (Bronze 2023 mit Annalena Richter und 2024 Gold mit Zoe Neboh).

So sieht die Zukunft aus

Nele, Zuspielerin der Oberliga-Meistermannschaft des TV Rottenburg, wird im September an den Bundesstützpunkt nach Stuttgart wechseln und dort in der 2. Bundesliga (Sparda BSP Stuttgart) spielen. Sie besucht bisher das Albeck-Gymnasium in Sulz – bedingt durch den Umzug wird sie diese Schule verlassen müssen. Als Jugendspielerin und im Beachvolleyball wird sie aber weiterhin das Trikot des TV Rottenburg tragen.

Auch die Zwillingsschwester kann’s

Für diese Deutsche Meisterschaft hatte sich auch TVR-Athletin Enni Baur (Zwillingsschwester) zusammen mit Elena Kohler (TG Biberach) qualifiziert. Auf Rang 31 der Setzliste hatten sie sich noch ganz knapp für das Turnier qualifiziert und belegten dann einen guten 21. Platz (Turnierbilanz: drei Siegen bei vier Niederlagen).