Nur noch wenige Tage – dann stehen in Schwenningen die Zeichen auf Strand- und Beachfeeling. Zuletzt machte die Bawü-Beach-Tour in Freudenstadt Halt. Der Tross zieht nun weiter an den Neckarursprung.

Am Mittwochabend werden die Felder auf dem Markt- und Muslenplatz gestellt, anschließend mit 400 Tonnen Sand gefüllt und das Vereinsgelände auf dem Waldeck gerichtet.

Im Hintergrund wird unter anderem an den letzten Dienstplänen für die rund 80 Arbeitseinsätze gefeilt und stets mit einem Auge die Wetterprognosen beobachtet. Das Turnier findet zwar bei jedem Wetter statt, doch die Organisatoren hoffen auf ein paar Sonnenstrahlen für die Spielenden und die hoffentlich zahlreichen Zuschauer. Der Eintritt ist frei.

TV Villingen

Bei den Damen hat das an Nummer 1 gesetzte Team Josefine Schäkel und Franka van der Veer aus Kiel die weiteste Anreise. Mit Greta und Pauline Kopf stehen zwei aktuelle Spielerinnen des TV Villingen im Hauptfeld.

Doch die Zuschauer dürfen sich auf auch ein Wiedersehen mit den ehemaligen TVV-Spielerinnen Nadja Jäckle, Eva Ulrich, Larissa Claaßen und Nadine Schemmann freuen, welche die besondere Gelegenheit nutzen, in der Schwenninger Innenstadt an den Start zu gehen.

TG Schwenningen

Bei den Herren haben die TG-Volleyballer als Veranstalter eine Wildcard bekommen und sind auf Platz 16 am Ende des Feldes gesetzt. In einer internen Qualifikation haben Fernando Martínez und Dominic Hones das Ticket für das Turnier ergattert und spielen gleich am Samstag um 9.30 Uhr gegen das an Nummer 1 gesetzte Team Leo Hauschild/FC St. Pauli und Lorenz Rudolf von der FT Freiburg.

Rudolf stammt ursprünglich aus Donaueschingen, spielte seine gesamte Jugendzeit in Schwenningen und ist aktuell Zuspieler der Bundesliga-Mannschaft der Freiburger. Daneben ist auch Thomas Heidebrecht als ehemaliger Lokalmatador mit seinem Beachpartner Jan Lacmann am Start.

Die Hobby-Volleyballer

Hochkarätiges Volleyball und ein interessantes Rahmenprogramm werden am Samstag und Sonntag geboten, bis Oberbürgermeister Jürgen Roth und Jochen Schöps am Sonntag um 17 Uhr die Siegerehrung durchführen werden. Am Montag können sich dann die Hobbyvolleyballer ab 16.30 Uhr messen, am Dienstag rundet ein Schülerturnier das lange Wochenende ab, ehe die Felder am Dienstagabend wieder abgebaut werden.