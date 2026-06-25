Beachvolleyball: 280 Tonnen Sand auf dem Freudenstädter Marktplatz

Am 11. und 12. Juli geht’s in Freudenstadt zur Sache. Das Beachvolleyballturnier ist eines von acht Innenstadtturnieren der Kategorie A+ in Baden-Württemberg.

Die Organisation dafür wurde vom Volleyball Landesverband an die Volleyballabteilung des TSV Freudenstadt vergeben. Ohne die finanzielle Unterstützung der Stadt und vieler Sponsoren wäre eine Veranstaltung dieser Größe allerdings nicht zu realisieren.

Die Schirmherrschaft für das sportliche Ereignis hat Oberbürgermeister Adrian Sonder übernommen. Zwölf Damen- und 16 Herrenmannschaften kämpfen am Samstag, 11. und Sonntag, 12. Juli, um den Einzug in die Finals.

Hohes Spielniveau zu erwarten

Nur, wer sich zuvor entsprechende Ranglistenpunkte erspielt hat, ist zur Teilnahme berechtigt. Das stellt sicher, dass die Zuschauer mit einem hohen Spielniveau und spannenden Spielen rechnen können.

Schulen spielen um den Sieg

Schon drei Tage vorher werden die Courts auf dem Marktplatz rege genutzt. Schülerinnen und Schüler der Kepler Werkrealschule, der Falken-Realschule und des Kepler Gymnasiums profitieren vom logistischen Aufwand. Sie erlernen unter Anleitung qualifizierter Trainer an zwei Tagen die Technik und Taktik im Beachvolleyball und ermitteln am 3. Tag einen Turniersieger im Stadtwerke Freudenstadt Schüler Cup.

Ab dem Spätnachmittag sind die Freudenstädter Firmen und Sponsoren im Court aktiv. Sie spielen in 4er-Mixed-Teams um den Bauhaus Firmen Cup. Mindestens eine Dame muss dabei jede Mannschaft auf dem Spielfeld unterstützen. Nach getaner Arbeit können sich die Mitarbeiter hier mit Spaß und Einsatz sportlich betätigen.

Viele Helfer im Einsatz

Am Dienstag nach dem Wochenmarkt sind viele Helfer beim Aufbau der gesamten Anlage im Einsatz. Sieben Lastzüge liefern 280 Tonnen Sand aus dem Rheintal an. Das Baubetriebsamt unterstützt das Füllen der beiden Sandcourts mit einem Radlader. Zuvor werden Banden montiert und die Netzanlage aufgebaut. Tribünen für die Zuschauer, Zelte für die Spieler und Helfer und ein Moderatorenturm vervollständigen das Sportareal.

Am Mittwoch kann die „Beach Time“ auf dem größten Marktplatz Deutschlands beginnen.