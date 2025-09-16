Beach Tennis: Starkes Youngster-Duo holt WM-Bronze

Luka Lingenberg vom TC Burladingen holt bei der Beach Tennis Weltmeisterschaft die Bronzemedaille im Doppel der U12.
Bei der Beach Tennis Weltmeisterschaft, die im italienischen Cesenatico ausgetragen wurde, gingen sowohl Alexander Bailer als auch sein Neffe Luka Lingenberg vom TC Burladingen an den Start. Das prestigeträchtige Turnier der International Tennis Federation (ITF) lockte rund 700 Athletinnen und Athleten aus aller Welt an. Es gab Doppel-Wettbewerbe bei Herren, Damen und Mixed, Qualifikation sowie Hauptfeld. Weiterhin gab es Wettbewerbe in den Jugendkategorien (U12, U14, U16, U18), sowie den Senioren-Klassen.