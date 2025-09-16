Beach Tennis: Starkes Youngster-Duo holt WM-Bronze

Bei der Beach Tennis Weltmeisterschaft, die im italienischen Cesenatico ausgetragen wurde, gingen sowohl Alexander Bailer als auch sein Neffe Luka Lingenberg vom TC Burladingen an den Start. Das prestigeträchtige Turnier der International Tennis Federation (ITF) lockte rund 700 Athletinnen und Athleten aus aller Welt an. Es gab Doppel-Wettbewerbe bei Herren, Damen und Mixed, Qualifikation sowie Hauptfeld. Weiterhin gab es Wettbewerbe in den Jugendkategorien (U12, U14, U16, U18), sowie den Senioren-Klassen.

Für Bailer ist schon in der Quali Schluss Für Bailer bedeutete die Teilnahme ein Wiedersehen mit hochkarätigen Gegnern. Gemeinsam mit dem deutschen Beach-Tennis-Urgestein Oliver Munz vom TSV Betzingen trat er in der Herrendoppel-Konkurrenz an. In der ersten Runde der Qualifikation traf das Duo auf die jungen Spanier Ivan Delgado Dekany und Alvaro Machin Ramos. Trotz kämpferischer Leistung mussten sich Bailer und Munz am Ende mit 2:6, 0:6 geschlagen geben.

Youngster-Duo dringt bis ins Halbfinale vor

Deutlich erfolgreicher verlief das Turnier für Bailers Neffen Luka Lingenberg. Der Nachwuchsspieler, der bereits seit Jahren auch von seinem Onkel im Beach Tennis trainiert wird, startete bei den U12 Boys im Hauptfeld. An der Seite von Moritz Herbst (TC Vimbuch) gelang Lingenberg ein beeindruckender Lauf: Mit vier Siegen in Serie kämpften sich die beiden Talente bis ins Halbfinale vor. Am Ende durften sich Lingenberg und Herbst über einen starken dritten Platz bei den Weltmeisterschaften der U12 Boys freuen.