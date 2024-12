Während es hierzulande kühler geworden ist und alle langsam in Weihnachtsstimmung sind, war die Deutsche Beach-Tennis-Nationalmannschaft mit Nationaltrainer und Spieler Alexander Bailer vom TC Burladingen nochmals unterwegs.

Genauer gesagt ging es für das Team vom 10. bis 15. Dezember zur Weltmeisterschaft nach São Paulo in Brasilien. Dort starten die 16 teilnehmenden Nationen mit Gruppenspielen. Mit Deutschland waren Venezuela, Frankreich und Polen in einer Gruppe. Direkt beim ersten Spiel traf Deutschland auf die starke Beach Tennis Nation Venezuela. Nach dem Herren- und Damen-Doppel stand es 1:1 und das Mixed musste entscheiden. Dieses hat das Team aus Venezuela gewonnen.

Lesen Sie auch

Kein Einzug ins Achtelfinale

Am nächsten Tag stand die Partie gegen Frankreich an. Die Franzosen spielten außergewöhnlich gut und entschieden diese 3:0 für sich. Gegen Polen stand es wiederum 1:1 nach den Begegnungen der Herrn und Damen. Wieder musste das Mixed entscheiden. Dieses Mal war das deutsche Team die bessere Mannschaft und somit ging diese Partie mit 2:1 an Deutschland.

Mit dieser Bilanz hat der Einzug ins Achtelfinale nicht geklappt, dennoch standen noch weitere Spiele um die Plätze 9 bis 13 an. In den Play-offs traf Deutschland auf Argentinien. Diese Partie ging mit 2:0 an Team Deutschland. Weiter ging es mit der Mannschaft aus Aruba. Dort findet jährlich eines der größten Beach Tennis Turniere statt. Wieder stand es 1:1 nach den Herren- und Damen-Doppel und auch das Mixed war stark umkämpft. Dieses ging letztendlich über einen Tie Break an Deutschland.

Platz 9

Das entscheidende Match war dann um Platz 9 erneut gegen Polen. Auch hier hat Team Deutschland um Bailer, das mit drei Damen und drei Herren nach Brasilien angereist war, die gute Leistung abrufen können und den Platz in den Top 10 gesichert. Mit Platz 9 hat Deutschland hinter den großen Beach-Tennis-Nationen auf einem sehr guten Platz abgeschnitten.