Anzeige 30 Jahre Tradition: Fahrradflohmarkt bei Walter Renz

Der Name Renz steht für Kompetenz rund um Gartengeräte, aber auch für ein großes Angebot sowie fundiertes Wissen rund um das Thema Fahrrad und eBike. Vor über 30 Jahren erkannte Walter Renz den Bedarf an einem Flohmarkt speziell für Zweiräder. Die Nachfrage sei schon in den Anfangsjahren überwältigend gewesen, erinnert sich Ute Renz. Sie, ihr Sohn Fabian und das Fachteam setzen die langjährige Tradition voller Überzeugung fort. Nach wie vor ist der Fahrrad-Flohmarkt - auf dem Wolfsberg - eine beliebte Anlaufstelle für jene, die ein neues Bike suchen. Unabhängig davon, ob sie ihr Vorgänger-Modell auch verkaufen wollen oder nicht. Am Samstag, 5. Juli, haben sie das nächste Mal Gelegenheit dazu.