Die „Aldner Beach Days“ um Fronleichnam auf dem Beachgelände des TuS Altenheim locken in diesem Jahr gut 200 Mannschaften aus ganz Deutschland ins Ried. Vom 7. bis 11. Juni dreht sich alles um den Handball – von Firmen- und Hobbymannschaften bis hin zu Profimannschaften, die um den Titel des German-Beach-Open-Turniers spielen. „Wir vom TuS Altenheim würden uns sehr freuen, viele Menschen auf unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Ich sage jetzt schon mal: Vielen Dank für das Kommen und Verständnis“, so Markus Holtmann, Präsident TuS Altenheim.

Die Spiele: Der Startschuss fällt am Mittwoch, 7. Juni, ab 17 Uhr mit dem Firmenturnier – „das Turnier war recht schnell ausgebucht“, so Holtmann. Am Donnerstag werden dann Laien- und Hobbymannschaften auf den Platz gebeten – „in erster Linie geht es ab 11 Uhr um den Spaß im Sand, weshalb keine aktiven Handballer mitspielen dürfen“, erklärt Holtmann. Der Freitag startet gegen 13 Uhr mit dem Beach-Blitz-Turnier um dem Hilzinger-Cup. Eine verkürzte Spielzeit von ein mal acht Minuten fordert ein schnelles Spielgeschehen. Der Samstag startet gegen 10 Uhr mit dem Glaswohnen.de-Fun-Turnier und dem German-Beach-Open Turnier. Die „Aldner Beach Days“ sind als GBO-Supercup gelistet und es wird wieder rund 430 Punkte zu verteilen geben. Zusätzlich wurden die GBO-Preisgelder im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt – Platz eins erhält 600 Euro, für den zweiten Platz gibt es 300 Euro, Platz drei erhält 150 Euro. Am Sonntagmorgen startet die Finalrunde des GBO-Turniers.

Foto: dpa

Die Partys: Nachdem die Firmenmannschaften den ersten Spieltag beendet haben wird die Partyband „Wilde Engel“ für musikalische Unterhaltung sorgen. Ein Karaokeabend ist für den Donnerstagabend geplant. „Bevor aber die Stimmbänder glühen, wird jede Mannschaft gegen 17 Uhr bei der Preisvergabe belohnt – die Vergabe eines Sonderpreises für das beste Kostüm mit eingeschlossen“, so Holtmann.

Mit Einsetzen der Dämmerung werden am Freitag im Festzelt die Shot- und die Cocktailbar öffnen, bevor Mallorca-Flair herrscht – Ikke Hüftgold und Isi Glück warten mit ihren Hits auf. Gäste unter 18 Jahren, die mitfeiern wollen, benötigen an allen Abendveranstaltungen einen „Muttizettel“, den es auf der Homepage www.aldnerbeachdays.de zum Ausdrucken gibt.

Der Turniersamstag verspricht viele Pirouetten, bevor das Abendprogramm mit „Beach Beats“ (Old School, Hip Hop, 90s) von Slona Claudio Esposito eingeläutet wird und das „Reimemonster“ Afrob die Bühne betritt. „Altbekannte Klassiker und neue Hits garantieren am letzten Partyabend nochmal richtige Partystimmung“, so die Veranstalter.

Die Versorgung: Das „Beach House“ lädt tagsüber zum Verweilen ein – die zweite Etage ist nun weiter ausgebaut und auch das Angebot an sommerlichen Getränken sei größer. „Wie üblich wird ein breitgefächertes und abwechslungsreiches Angebot an Speisen und Snacks angeboten“, heißt es.

Der Eintritt: Für die Dauergäste gibt es wieder die Möglichkeit, am Mittwochabend bei der Einlasskontrolle ein Festivalticket (in Form eines Armbandes; ab 18 Jahre) zu einem vergünstigten Kurs von 32 Euro für die Teilnahme an allen Abendveranstaltungen zu erwerben. Wie üblich wird es keinen Vorverkauf geben.

Die Sicherheit: Wie in den vergangenen Jahren wird der TuS Altenheim insbesondere die Zufahrtstraße zum Festplatz mit Security-Personal ausstatten und sämtliche Taxiunternehmen sind angehalten, nicht im Dorf auf Fahrgäste zu warten, sondern bis zum Festplatz vorzufahren. Zudem wird auf dem Viehweiderweg am Mittwoch, Freitag und Samstag eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet.

Der Ausklang: Am Sonntag kommt es nach dem Finale des GBO-Turniers gegen 14.30 Uhr zur Preisverleihung. Daraufhin werden sich die Mannschaften und Gäste wieder auf den Heimweg machen, während das Organisationsteam des TuS Altenheim sich mit den Abbauarbeiten bis voraussichtlich in den späten Sonntagabend beschäftigen wird.

Listen und Impressionen

Impressionen während der „Aldner Beach Days“ wird es über Instagram und über Facebook geben. Der Einteilungsplan für die Helfer – und alle weiteren Details zur Veranstaltung – sind unter www.aldnerbeachdays.de zu finden.