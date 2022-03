1 Die Formel 1 fährt mit ihren Rädern (von links): BBS-Motorsport-Geschäftsführer Roman Müller, Entwicklungsleiter Thorsten Welte und Vertriebsleiter Carsten Norden. Foto: Kleinberger

Die Formel 1 fährt mit Felgen aus dem Schwarzwald: BBS Motorsport beliefert die Königsklasse des Rennsports bis 2025 – und das als Alleinausrüster. 2500 Räder liefert das in Haslach ansässige Unternehmen.















Haslach - Auch wenn die Exklusivlieferung der Felgen aus Haslach beim Auftaktrennen in Bahrain eine Neuigkeit war: BBS ist schon seit 1992 in der Formel 1 vertreten. Damals noch mit Sitz in Schiltach, habe das Unternehmen das erste Magnesium-Schmiederad für die Formel 1 entwickelt. Roman Müller, damals Entwicklungsleiter und heute Geschäftsführer der BBS Motorsport, blickt im Gespräch mit unserer Redaktion nicht ohne Stolz zurück: "Ich hatte die Ehre, das Rad für Ferrari zu entwickeln."

Seit 2012 besteht die BBS Motorsport in Haslach. 57 Mitarbeiter arbeiten an dem Standort, der die F 1-Räder entwickelt hat und auch in Haslach fertigt. Derzeit baut das Unternehmen eine neue Lackiererei.

Auch NASCAR setzt auf Technik auf dem Schwarzwald

Während das Magnesium-Schmiederad seinerzeit eine technische Revolution war und BBS Motorsport seitdem in der Formel 1 je nach Saison bis zu sieben Teams belieferte, ist das bei Weitem nicht der einzige Rennsport, der mit BBS-Rädern fährt. Unter anderem die US-amerikanische NASCAR-Serie setzt ebenfalls auf die Felgen aus dem Schwarzwald.

Und: "2003 haben wir die Technik auf die Straße gebracht", sagt Müller. Damals mit einem Porsche Carrera GT, inzwischen mit vielen weiteren namhaften Autoherstellern – Müller nennt unter anderem Bugatti und Mercedes’ Hochleistungs-Speerspitze AMG.

Fia ändert die Regeln – jetzt gibt’s "Einheitsräder"

Jetzt beliefert BBS Motorsport also die gesamte Formel 1. Grund ist die umfassende Änderung der technischen Regeln, die 2022 in Kraft getreten ist. Unter anderem fahren alle F1-Boliden jetzt mit Einheitsrädern. Die Reifen liefert übrigens Pirelli. Und eigentlich hätte die Regeländerung schon ein Jahr zuvor in Kraft treten sollen – Corona hat aber auch der Formel 1 Sand ins Getriebe gestreut.

Die Fia habe im Zuge der Regeländerung die Radhersteller angefragt, um ein entsprechendes Angebot für das "Einheitsrad" abzugeben, das alle zehn Teams jetzt verwenden. BBS wurde zu einer Präsentation in Genf eingeladen. Müller, Entwicklungsleiter Thorsten Welte und Vertriebsleiter Carsten Norden stellten sich den Fragen der Teams. "Und wir konnten sie offenbar überzeugen", sagt Müller. Es dürfte kein Nachteil gewesen sein, dass BBS Motorsport seit Jahrzehnten in der Formel 1 aktiv ist. Das Vertrauen in das Unternehmen sei hoch, sagt Müller.

Mit der Regeländerung der Fia gibt es jetzt einen Budgetdeckel für die F-1-Autos. Das soll für mehr Chancengleichheit auch für Teams mit weniger Mitteln – und damit auch wieder mehr Spannung auf der Strecke – sorgen. In Sachen Rad sei der Fia wichtig gewesen, dass jeglicher aerodynamische Einfluss vermieden werde, erklärt Müller direkt am Objekt.

Entwicklung in engem Kontakt mit den Rennteams

Verbunden ist mit der Regeländerung auch ein Wechsel von den bisherigen 13- auf 18-Zoll-Räder – und Einiges an Entwicklungsarbeit gemeinsam mit den Teams, macht Entwicklungsleiter Welte deutlich. Die Räder seien sehr komplex und die Spitzenteams hätten sich inzwischen Einiges an Know-How angeeignet. Schnell sei jedoch klar gewesen: Bei einer Menge von 2500 Rädern hätte es nicht zu komplex werden dürfen. Bei vielen verschiedenen Vorstellungen der Teams hatte es nicht nur Entwicklungs-, sondern auch Vermittlungstalent gebraucht, sagt Welte schmunzelnd. Und auch jetzt ist BBS nicht aus dem Rennen: "Die Entwicklung bleibt ja nicht stehen, weil das Rad fertig ist." Beispielsweise werden Daten hinsichtlich der Laufzeit gesammelt. Jedes Rad sollte 2000 Kilometer schaffen; für diese Art von Fahrzeug gab es vorher jedoch noch keine Daten. Die zugrundeliegenden Berechnungen basieren auf Simulationen. Viel zu sehen ist von den BBS-Felgen übrigens nicht: Auch die Radkappen sind mit der Regeländerung in die Formel 1 zurückgekehrt.