Bazar in Nusplingen: „Albmäusle“ präsentieren ihre Arbeit – das macht der neue Verein

1 Bunte Drachen im Nusplinger Pfarrsaal: Beim Bazar waren die Tischreihen auch in diesem Jahr wieder voll besetzt. Foto: Weiger-Schick Die Kirchengemeinde Maria Königin hat jüngst zum traditionellen Bazar eingeladen. Diesmal präsentierte sich der jüngste Nusplinger Verein – die „Albmäusle".







Der Bazar der Kirchengemeinde Maria Königin ist ein beliebter Treffpunkt für die Nusplinger und für all jene, die beispielsweise weggezogen sind und an jenem Tag ihre Lieben besuchen. Am Sonntagmorgen findet der Gottesdienst statt, danach gibt es Mittagessen. Vor allem trifft man sich aber beim Bazar auf ein Schwätzle und ein paar gemütliche Stunden. Selbstgebackene Kuchen, Torten, Muffins und Kekse lockten auch dieses Mal am Nachmittag zur Kaffeetafel. Ein kleines, aber feines Angebot an Basteleien und Handarbeiten lud zum Stöbern ein. Weihnachten ist schließlich nicht mehr allzu fern.