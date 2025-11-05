Bazar in Nusplingen: „Albmäusle“ präsentieren ihre Arbeit – das macht der neue Verein
Bunte Drachen im Nusplinger Pfarrsaal: Beim Bazar waren die Tischreihen auch in diesem Jahr wieder voll besetzt. Foto: Weiger-Schick

Die Kirchengemeinde Maria Königin hat jüngst zum traditionellen Bazar eingeladen. Diesmal präsentierte sich der jüngste Nusplinger Verein – die „Albmäusle“.

Der Bazar der Kirchengemeinde Maria Königin ist ein beliebter Treffpunkt für die Nusplinger und für all jene, die beispielsweise weggezogen sind und an jenem Tag ihre Lieben besuchen. Am Sonntagmorgen findet der Gottesdienst statt, danach gibt es Mittagessen. Vor allem trifft man sich aber beim Bazar auf ein Schwätzle und ein paar gemütliche Stunden. Selbstgebackene Kuchen, Torten, Muffins und Kekse lockten auch dieses Mal am Nachmittag zur Kaffeetafel. Ein kleines, aber feines Angebot an Basteleien und Handarbeiten lud zum Stöbern ein. Weihnachten ist schließlich nicht mehr allzu fern.

 

Außerdem präsentierte der jüngste Nusplinger Verein, die „Albmäusle“, auf Einladung der Kirchengemeinde seine Arbeit. Unter anderem soll im Ortskern ein kleines Spendendepot entstehen. Dort gibt es demnächst gut erhaltene Kinderbekleidung und Spielsachen für alles, was eine zweite Runde verdient hat. Hinter den „Albmäusle“ steckt ein Netzwerk für Kinder und Familien, das unbürokratisch hilft: unerheblich ob bei einem Botengang, bei praktischer Hilfe im Alltag oder bei der Integration.

Das Hasenrad – ein echter Nusplinger Klassiker

Außerdem drehte sich – in Nusplingen ein echter Klassiker – unablässig das Hasenrad. Die vielen Gewinner freuten sich über Büromöbel, Vesperkörble, Schleckereien oder feine Getränke. Die Kinder der Kindertagesstätte Sankt Josef gestalteten das Programm ebenfalls mit. Dieses Mal ließen sie, passend zum Herbst, im Pfarrsaal bunte Drachen steigen.

Manfred Mengis dankte im Namen der Kirchengemeinde dem rührigen Team im Hintergrund – unerheblich ob den Kita-Erzieherinnen oder den vielen Helfer vor und hinter dem Tresen: „Ohne Euch wäre so ein schönes Fest gar nicht möglich.“

 