Bauantrag noch in diesem Jahr möglich

BayWa-Areal in Rottweil

1 Auf dem ehemaligen BayWa-Areal soll ein Neubau entstehen, der einen Rewe-Markt und einen Kindergarten beherbergen soll. Aktuell werden die Unterlagen für die Offenlage vorbereitet. Foto: Zelenjuk

Auf dem ehemaligen BayWa-Areal in der Schramberger Straße hat sich seit der Schließung des Gartenmarktes im Jahr 2019 optisch nicht viel getan. Im Hintergrund laufen aber die Planungen. Ein Rewe-Markt und ein Kindergarten: An diesem Konzept halten der Investor und die Stadt fest. Aber kommt das Vorhaben voran?















Rottweil - Mit dem Projekt hat sich der Rottweiler Gemeinderat bereits im Mai befasst. Damals stellte die Stadtverwaltung die ersten Planungen vor. Das marode Gebäude soll abgerissen werden, in einen Neubau sollen der Rewe-Markt und obendrauf ein Kindergarten einziehen. Bürgermeister Christian Ruf warb mit "Mehrwert" für die Bürger und sprach von einer idealen Lösung.

Der Entscheidung, den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan auf den Weg zu bringen, war eine kontroverse Diskussion vorangegangen. So hatten damals einige Gremiumsmitglieder ihre Bedenken wegen der eventuell sinkenden Kaufkraft in der Innenstadt geäußert, auch mit dem Format eines Kindergartens über dem Lebensmittelmarkt waren nicht alle warm geworden. Kritische Fragen hatte es außerdem zur Verkehrsanbindung und zur Größe des Marktes gegeben.

Unterlagen werden für die Offenlage vorbereitet

Nichtsdestotrotz: Der Beschluss wurde damals mit einer Gegenstimme (Ulrike Stauss) gefasst, und nun geht es beim Vorhaben "Rewe + Kindergarten" voran. Aktuell befinde man sich im Bebauungsplanverfahren, teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit. Der Bebauungsplan soll demnach als "vorhabenbezogener Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB" aufgestellt werden.

"Derzeit werden die Unterlagen für die Offenlage vorbereitet, fertiggestellt und mit den jeweiligen Fachabteilungen abgestimmt. Es ist geplant, den Beschluss über die Offenlage dem Gemeinderat im Frühjahr 2022 zur Beratung vorzulegen", teilt die Stadtverwaltung mit.

Ziel sei es, die Voraussetzungen zu schaffen, dass dieses Jahr noch ein Bauantrag gestellt werden kann. "Der Vorhabenträger hat uns darüber hinaus mitgeteilt, dass es bis Ende Februar zu verschiedenen Gehölzrodungen kommen wird", heißt es weiter.

Stadt rechnet mit steigendem Bedarf an Betreuungsplätzen

Und wie sieht es aktuell in Sachen Kinderbetreuung in Rottweil aus? Ist man auf die schnelle Lösung auf dem BayWa-Gelände angewiesen, um den Bedarf zu decken? "Derzeit können wir allen Kindern – sowohl im U3- als auch im Ü3-Bereich – einen Betreuungsplatz im Stadtgebiet bis einschließlich Mai 2022 anbieten. Für die Folgemonate hängt dies von den Anmeldezahlen (Prüfung derzeit laufend) ab", heißt es aus dem Rathaus.

Gleichzeitig würden die Erhebungen zeigen, dass auch weiterhin "mit einem perspektivisch steigenden Bedarf" zu rechnen sei. Die Stadt arbeite daher kontinuierlich an einem weiteren Ausbau. "Hierzu zählen neben der Neueinrichtung von Gruppen beispielsweise in Hausen und Neukirch (jeweils U3), Kindergarten Eselsohr (ehemaliges Edith-Stein-Institut, Johanniterstraße; zunächst U3, später auch Ü3), der Umbau mit Kapazitätserweiterung im Kindergarten Bonaventura oder der Einrichtung eines provisorischen Kindergartens im Bereich Hochmauren (Hochmauren-Kindergarten; Ü3) auch die geplanten Gruppen in der Schramberger Straße (rewe; Ü3 und U3)", teilt die Stadtverwaltung abschließend mit.