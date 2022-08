4 Bei den Besuchern herrscht gute Stimmung. Foto: Schweizer

Als Besuchermagnet hat sich erneut der Bayrische Tag des Musikvereins Roßwangen herausgestellt.















Balingen-Roßwangen - Haxen, viel Bier und "a zünftige Musi": Wer den Wasen oder die Wiesn im Kleinen erleben möchte, für den ist der Bayrische Tag des Musikvereins Roßwangen ein Muss. Am Sonntag fand er nach zweijähriger Zwangspause wieder statt.

Endlich durften wieder Dirndl und Lederhose aus den Schränken herausgeholt werden. Die Festwiese hinterm Pfarrhaus, die der gastgebende Musikverein zu einem riesigen Biergarten umfunktioniert hatte, war voll besetzt. Da die Quecksilbersäule keine Rekordwerte anzeigte, kam niemand groß ins Schwitzen – außer die Servicekräfte und das Personal hinterm Tresen, das unaufhörlich für Nachschub sorgen musste. Fast im Akkord wurden Schweinebraten mit Blaukraut und Semmelknödeln zubereitet, Weißwürste gekocht, Haxen gegrillt, Hähnchen gebrutzelt und Schnitzel frittiert.

Polkas und Walzer

Wie in den Vorjahren hatte die "Fehlataler Blasmusik" Polkas, Walzer und Märsche in ihrem Repertoire. Am Nachmittag sorgte der "Mühle-Express" für Stimmung. In den Tanzpausen lockten Eis und die üppige Kuchentafel, für die die Frauen der Roßwanger Musiker gesorgt hatten. Und beim Vesper ließen viele Gäste mit Wurstsalat oder einem Backsteinkäs’ den Bayrischen Tag ausklingen.

Unterhaltung gab es beim Wettbewerb "Sechs Mann a Maß", weitere Anziehungspunkte waren das "Schnapshäusle" und der neue Weizenstand, den Musikvereinsvorsitzender Matthias Butz samt den Sitzbänken davor gezimmert hatte.

Jubiläum steht an

Seine Vorstandskollegin Yvonne Hahn war im Glück ob der "sensationellen Resonanz". Um die Mittagszeit sei das Gelände hinter der Kirche regelrecht überrannt worden. Doch trotz der Heidenarbeit habe die Freude überwogen, endlich wieder gemeinsam feiern zu können. 2023 steht ein kleines Jubiläum an, so Hahn. Der Bayrische Tag findet dann zum 30. Mal statt. Und was ist dieses Jahr beim Musikverein noch geboten? Am 8. September gibt das "Sepp-Dett-Septett" bei freiem Eintritt ein Familienkonzert, am 15. und 16. Oktober wird zur Kirbe und zum Herbstfest in die Turnhalle eingeladen