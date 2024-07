Bayreuther Festspiele: Söder im Foto-Stress

3 Markus Söder und seine Tochter Gloria Foto: Daniel Karmann/dpa

Seine Frau Karin, sein Ministerpräsidenten-Kollege Haseloff, Roberto Blanco - und schließlich seine Tochter: Markus Söder war bei den Bayreuther Festspielen im Foto-Stress.









Bayreuth - Es gab schon Jahre, da kam deutlich mehr Prominenz auf den Grünen Hügel in Bayreuth. In diesem Jahr fehlten zum Auftakt der Richard-Wagner-Festspiele Stammgäste wie die frühere Kanzlerin Angela Merkel (CDU) oder Moderator Thomas Gottschalk. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte aber trotzdem Foto-Stress: Zunächst zeigte sich der 57-Jährige an der Seite seiner Frau Karin Baumüller-Söder den Fotografinnen und Fotografen, dann zusammen mit seinem Ministerpräsidenten-Kollegen Reiner Haseloff (CDU) aus Sachsen-Anhalt, dann mit Schlagersänger Roberto Blanco - und schließlich auch noch mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt.