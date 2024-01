Bayern: Westernstadt Pullman City in Flammen

1 Feuerwehrleute löschen einen Brand in der Westernstadt Pullman City. Foto: Helmut Degenhart/zema-medien.de/dpa

Eigentlich sollten Kinder und ihre Eltern an diesem Wintertag eine fröhliche Zeit in der Westernstadt «Pullman City» verbringen. Doch am Morgen brennen plötzlich etliche Gebäude in dem Freizeitpark im Bayerischen Wald.









Eging am See - In der Attraktion Westernstadt "Pullman City" in Eging am See in Bayern sind am Sonntagmorgen mehrere Gebäude in Flammen aufgegangen. Über Verletzte war der Polizei zunächst nichts bekannt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Millionenschaden. Die Brandursache war zunächst unklar.