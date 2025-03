Siemens will 6.000 Jobs abbauen

1 Siemens baut Jobs ab. Foto: Peter Kneffel/dpa

München - Siemens will weltweit rund 6.000 Jobs abbauen, 2.850 davon in Deutschland. Betroffen ist vor allem das Automatisierungsgeschäft, in geringerem Maße auch das Geschäft mit Ladelösungen, wie das Unternehmen mitteilte.