Bayern-Party: Neuer feiert DFB-Pokalsieg ausgelassen auf dem Rasen

Erst Zuschauer auf der Tribüne und dann doch noch auf dem Rasen dabei. Manuel Neuer tanzt nach dem Pokalsieg mit seinen Kollegen. Mit dem Erfolg ist der Torwart nun Rekordpokalsieger.
Berlin - Bei der Pokalparty auf dem Rasen des Berliner Olympiastadions war Manuel Neuer dann plötzlich auch mittendrin dabei. Im Pulk der Bayern-Profis sprang der Rekordtorwart ausgelassen herum. Die verletzte Wade behinderte ihn dabei offensichtlich nicht. "Das war nur ein Hüpfer. Zum Jubeln reicht es auf jeden Fall", sagte Neuer in der ARD zu seinem Siegertanz.