1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Ein Mann ruft seine Angehörigen an und teilt ihnen mit, dass er seine Mutter umgebracht hat. Als Beamte am Tatort eintreffen, bietet sich ihnen ein schreckliches Bild.









Link kopiert



Ein Mann in Oberbayern hat mutmaßlich seine Mutter und anschließend sich selbst getötet. Wie die Polizei mitteilte, wurden die 86-Jährige und ihr 53 Jahre alter Sohn am Freitag tot in ihrem Wohnhaus in Kochel am See (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) aufgefunden.