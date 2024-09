Bayern: Mann fährt offenbar vorsätzlich in Menschengruppe – mehrere Verletzte

Mann fährt offenbar vorsätzlich in Menschengruppe – mehrere Verletzte

Ein Autofahrer ist auf einem Kirchweihfest in Großwallstadt in Unterfranken in eine Gruppe feiernder Menschen gefahren. Es gab fünf Leichtverletzte, wie die Polizei mitteilte. Es sei noch unklar, ob es ein Unfall war oder ob der 58-jährige Fahrer vorsätzlich auf die Personengruppe zufuhr, hieß es. Ein Polizeisprecher sagte auf Anfrage, der Mann könnte einen Herzinfarkt gehabt haben. Die Kerb - das Kirchweihfest - wurde nach dem Vorfall abgebrochen.