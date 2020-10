Bayern-Kicker fehlt bei Spiel Joshua Kimmich wird zum zweiten Mal Vater

Der FC Bayern München tritt im Bundesliga-Spiel bei Aufsteiger Arminia Bielefeld wie erwartet mit einer fast komplett neuen Elf gegenüber dem 3:0 im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren an. Von den elf Spielern, die 46 Stunden zuvor gegen den Fünftligisten begannen, stehen in Ostwestfalen in Niklas Süle und Thomas Müller nur noch zwei in der Startelf. Dafür rückten unter anderem Kapitän Manuel Neuer und Torjäger Robert Lewandowski zurück ins Team.

Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus änderte sein Team gegenüber der ersten Saison-Niederlage beim 0:1 in Bremen auf drei Positionen. Für die verletzten Cebio Soukou und Cedric Brunner sowie den zunächst draußen sitzenden Sergio Cordova beginnen Nathan de Medina, Fabian Kunze und Christian Gebauer. Alle drei stehen zum ersten Mal in ihrer Karriere in einem Bundesliga-Spiel in der Startelf.

Da Bielefeld seit Freitag als Risikogebiet eingestuft ist, findet das erste Gastspiel des Rekordmeisters bei der Arminia seit elfeinhalb Jahren ohne Zuschauer statt.