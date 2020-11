Bayern-Kicker Joshua Kimmich-Video sorgt für Schmunzler

Ein Willkommensschild am Ortseingang, Kinder, Erwachsene und Großeltern in Trikots der Nationalmanschaft (Nummer 21) oder Bayern-Trikots (Nummer 32), die den jungen Fußballer lautstark und mit einer La-Ola-Welle begrüßen. Es ist eine lustige Szenerie, die sich in dem Video auftut, die man sicher nicht alle Tage in Bösingen sieht. Wie ein Held wird der Fußballer in seinem Heimatort gefeiert. Der junge Mann kann sich vor Fotos und Autogrammen kaum mehr retten. Man sieht deutlich: Die Bösinger sind mehr als stolz auf ihren Shootingstar.

Fast 550 Kommentare tummeln sich unter dem Facebookbeitrag, der am vergangenen Dienstag gepostet wurde. Und die Reaktionen sind ganz unterschiedlich.

"Nach diesen Eindrücken behaupte ich, Joshua Kimmichs Foul gegen Haaland war selbstverletzendes Verhalten, mit der Absicht seine Karriere vorzeitig verletzungsbedingt zu beenden, damit er nie wieder so etwas erleben muss", witzelte ein Nutzer namens Kein H. als Antwort auf das Video angesichts der großen Aufregung im Ort.

"Dorfkinder halt"

"Dorfkinder halt", sagt der User Thomas P. "Ne ne, eher regional typisch", argumentiert Karina W. mit einem gehobenem Zeigefinger-Emoji. Pit M. fasst das Video in einem einzigen Wort zusammen­: "Kultur". Laut Benni T. bekomme man von dem Video den Eindruck, als habe "der junge Mann gerade einen Weltkrieg gewonnen."

Wer sich über das Video lustig macht, wisse nicht, wie toll es ist, ein Dorfkind zu sein, findet dagegen Moni L. "Großartige Kunst, zwar etwas älter aber egal." ­postet Thorben E. als Reaktion auf das kurze Filmchen. Im passenden Dialekt fügt er noch hinzu: "ich glaube s isch ihm a wengle oagnähm".

Vorname sorgt für regen Diskussionsstoff

"Das war dann letzte Mal, das er dort war oder?"­ fragt Thomas N. amüsiert. Doch Markus K. weiß: "Joshua Kimmich kommt immer noch regelmäßig in die Heimat und trifft sich dann auch immer mit seinen alten Freunden."

Unter anderem der Vorname des Fußballers sorgt für regen Diskussionsstoff in den Kommentaren. Wird Kimmich nun "Joschua" oder "Josua" ausgesprochen­? Die Facebooknutzer bleiben sich uneinig. "Gute alte Zeiten", findet Serge L. mit Blick auf die Menschenmassen, die im Video zu sehen sind. Er wünsche sich aktuell solch ein Fest wie in Bösingen vor vier Jahren. "Alle lachen, jeder hat gute Laune." Tatjana N. stimmt ihm zu, dass es sehr schön sein wird, wenn solche Volksfeste wieder möglich sein werden.

Auch wenn sich die Meinungen spalten, ob solch ein großes Event für den Heimatbesuch des Fußballstars gerechtfertigt oder doch überzogen sei, für ein kleines Schmunzeln hat das kurze Filmchen unserer Zeitung dann doch bei den Meisten gesorgt.