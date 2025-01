Bayern-Fanclub in Blumberg

1 Mit seinen Spenden unterstützt der Bayern-Fanclub fünf soziale Einrichtungen (von links): Nicola Lippold, Paul Mäder, Martin Köchling, Bianca und Matthias Schübel sowie vom Fanclub Andreas und Isabelle Hartmann, Robert Müller und Helga Guderian. Foto: Hans Herrmann

Der Bayern-Fanclub in Blumberg spendet an soziale Einrichtungen. Die Hilfsaktionen haben seit Jahren eine Tradition.









Der vor 27 Jahren gegründete Bayern-Fanclub Baar Power Blumberg setzte mit einer Spendengala im Gemeinschaftshaus Kommingen ein besonderes Zeichen. Im Rahmen der Veranstaltung wurden an die Vertreter von fünf sozialen Einrichtungen oder Hilfsdiensten Spenden in Höhe von insgesamt 6000 Euro überreicht. Vorsitzender Andreas Hartmann übergab an jeden der Verantwortlichen 1200 Euro.