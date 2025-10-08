Bayern: Eltern schicken Elfjährige nach Schule stundenlang in Abstellraum

1 Die Beamten brachten das Mädchen am Montag zur Dienststelle. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa Nach einem anonymen Hinweis fand die Polizei in Bayern ein elfjähriges Mädchen, das von seinen Eltern täglich in einem kleinen Abstellraum eingeschlossen wurde.







In Vilsbiburg in Bayern haben Eltern ihre elfjährige Tochter nach der Schule täglich in einen Abstellraum geschickt. Die Beamten fanden die Elfjährige nach einem anonymen Hinweis in einem rund vier Quadratmeter großen Fahrradabstellraum eines Hauses, wie die Polizei in Vilsbiburg am späten Dienstag mitteilte. Das Mädchen musste dort täglich nach der Schule bis zu zwei Stunden auf die berufstätigen Eltern warten.