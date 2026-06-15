Bayern, Barca und Co. in Rottweil: Hochklassiger Jugendfußball beim „Joshua Kimmich Junior Cup“

Wenige Stunden bevor Joshua Kimmich die deutsche Nationalmannschaft für ihren WM-Auftakt in Houston gegen Curacao als Kapitän auf den Rasen führte, fand knapp 8500 Kilometer Luftlinie entfernt – genauer gesagt im städtischen Stadion in Rottweil – der nach dem 31-Jährigen benannte „Joshua Kimmich Junior Cup“ statt. Bei diesem durfte sich eine U11-Auswahl der Kimmich Academy mit einigen Größen des deutschen und europäischen Fußballs messen.

„Voller Erfolg“ „Die beiden Tage waren ein voller Erfolg“, resümierte Philipp Kleiter, Sportlicher Leiter des FC Suebia Charlottenhöhe, der das Jugendturnier in Kooperation mit der Kimmich Academy austrug. „Das Wetter war überragend und wir haben mal wieder ein richtig schönes, hochklassiges Turnier gesehen.“ Außerdem freute sich Kleiter, „dass wir als relativ junger Verein die Möglichkeit bekommen, eine solche Veranstaltung auszurichten“.

Foto: Kara

Insbesondere für die Kinder aus der Region, die in der Auswahl der Akademie des Nationalspielers zusammenkamen, seien die zwei Tage besonders schön gewesen, so Kleiter. Schließlich konnte sich das Team sowohl mit renommierten Jugendakademien aus Deutschland als auch mit namhafter internationaler Konkurrenz messen – und schnitt dabei beachtlich gut ab. Am ersten Turniertag wurde die Kimmich Academy mit sieben Punkten aus fünf Spielen noch vor der SG Sonnenhof Großaspach und dem MSV Duisburg Tabellenvierter in der Gruppe A. Nur die Vertreter von Slavia Prag, des SC Freiburg und des FC Bayern München waren in dieser Gruppe besser unterwegs. In der Gruppe B spielten neben Prag II, Bayern II und Duisburg II außerdem die Stuttgarter Kickers, der FC Winterthur und sogar Talente des FC Barcelona bzw. der in Zürich ansässigen Akademie des 29-fachen spanischen Meisters. In dieser Gruppe setzten sich die Tschechen mit fünf Siegen durch.

Nur die Bayern besser

Und auch am zweiten Turniertag präsentierten sich die Talente aus der Region enorm gut und wurden in einer großen Gruppe mit neun Teams starker Dritter. 16 Punkte aus den acht Partien standen am Ende zu Buche – einzig die beiden Mannschaften des FC Bayern München waren stärker.