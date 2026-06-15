Bayern, Barca und Co. in Rottweil: Hochklassiger Jugendfußball beim „Joshua Kimmich Junior Cup“

In Rottweil konnten sich die U11-Talente der Kimmich Academy mit nationaler und internationaler Konkurrenz messen.
Wenige Stunden bevor Joshua Kimmich die deutsche Nationalmannschaft für ihren WM-Auftakt in Houston gegen Curacao als Kapitän auf den Rasen führte, fand knapp 8500 Kilometer Luftlinie entfernt – genauer gesagt im städtischen Stadion in Rottweil – der nach dem 31-Jährigen benannte „Joshua Kimmich Junior Cup“ statt. Bei diesem durfte sich eine U11-Auswahl der Kimmich Academy mit einigen Größen des deutschen und europäischen Fußballs messen.