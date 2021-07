Hochwasserkatastrophe in Deutschland Schwere Unwetter treffen Bayern und Sachsen

Die massiven Regenfälle hören nicht auf: Am Samstagabend trafen schwere Unwetter Teile Bayerns, die Sächsische Schweiz und Österreich. Bundeskanzlerin Merkel will sich in der Eifel ein Bild von der verheerenden Hochwasser-Situation machen.