Bayerischer Abend und Fußball-Glück: Dotternhausen ist im Freudentaumel

1 Fute Stimmung – mit und ohne Alkohol – herrschte beim Bayerischen Abend des Sportvereins Dotternhausen. Foto: Schweizer

Nach drei Siegen geht beim Bayerischen Abend im Sportheim so richtig die Post ab: Schon nach 19 Uhr war ein Umfallen quasi unmöglich, Sitzplätze gab es keine mehr. Das Feiervolk drängte sich um den Tresen herum.









Daniel Ritter war am Samstagabend nicht zu beneiden: Er hatte nicht nur das Geld zu verwalten, sondern brachte auch eine Vielzahl der Leckereien unters Volk. Die hungrigen Gäste standen aber geduldig Schlange, um von dem Sportvereins-Vorsitzenden persönlich bedient zu werden. Nicht minder gestresst wirkten Ritters Kollegen, die unablässig Bier in die Krüge füllten. Doch die Sportler taten ihre Arbeit gern, es gab schließlich am Wochenende auch einiges zu feiern. Und da kam der Bayerische Abend gerade recht.