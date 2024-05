Vom 28. Juli bis zum 02. August absolviert der Deutsche Fußball-Meister Bayer 04 Leverkusen sein Sommertrainingslager im Öschberghof bei Donaueschingen. Das hat das Luxus-Resort am Montag mitgeteilt.

Der Pokalsieger und Deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen kommt nach Donaueschingen. Das teilte der Öschberghof am Montag mit.

Das 5-Sterne-Superior Resort konnte, weil die spanische Nationalmannschaft im Juni ihr EM-Quartier im Öschberghof aufschlägt, in diesem Jahr nur einen Zeit-Slot für ein Trainingslager anbieten, hieß es in der Mitteilung. Das Team von Erfolgstrainer Xabi Alonso hat nun also den Zuschlag bekommen.

Lesen Sie auch

Top-Adresse für europäische Spitzen-Clubs

Bereits seit Sommer 2006 ist der Öschberghof Gastgeber für Top-Fußballteams aus ganz Europa. Für die Mannschaften stehen dort, laut Mitteilung, unter anderem drei direkt aneinanderliegende Fußball-Felder nach Uefa-Richtlinien, moderne Gym-Einrichtungen, ein 5500 m²-Spa-Bereich sowie „erstklassige Verpflegung und perfekte Betreuung“ zur Verfügung. „Das ganze umrahmt mit viel Platz in einer absolut ruhigen Lage.“

Zu Gast am Öschberghof waren bisher der FC Bayern München, FC Barcelona, FC Liverpool, FC Brentford, VfB Stuttgart, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, SpVgg Greuther Fürth, Werder Bremen, VfL Wolfsburg, 1. FC Köln und Borussia Dortmund.