Bayer Leverkusen: Bayer trennt sich von neuem Trainer ten Hag

Nach zwei Bundesliga-Spieltagen musste noch nie ein neuer Trainer gehen.
FFußball-Vizemeister Bayer Leverkusen hat sich nach nur zwei Bundesliga-Spielen von seinem Trainer Erik ten Hag getrennt und damit für einen Negativrekord gesorgt. Der Klub bestätigte die Freistellung des 55 Jahre alten Niederländers, der erst im Sommer als Nachfolger des Erfolgstrainers Xabi Alonso ins Rheinland gekommen war, am Montag. „Die Trainingsarbeit wird vorläufig der Assistenz-Trainerstab übernehmen“, ließ Bayer wissen.