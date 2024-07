Bayer Leverkusen im Öschberghof: Granit Xhaka schaltet in Donaueschingen wieder auf Angriff

Granit Xhaka schaltet in Donaueschingen wieder auf Angriff

1 Die Hitze ist groß. Leverkusens Spielmacher Granit Xhaka gönnt sich in Aasen eine ganz kleine Pause. Foto: Roland Sigwart

Die große Überraschung: Der Deutsche Meister ist bei seinen Übungseinheiten ein Zuschauermagnet. Teammanager Hans-Peter Lehnhoff sagt: „So etwas habe ich in 30 Jahren bei Bayer in einem Trainingslager noch nicht erlebt.“









Es ist auch in Aasen heiß dieser Tage, sehr heiß. Aber im Schnitt sind 700 Zuschauer bei den täglichen Trainingseinheiten von Bayer 04 Leverkusen dabei. Der Deutsche Meister macht sich fit für die Titelverteidigung. Viele Spielformen auf dem Platz – Kraftzirkel im nahen Zelt. Immer mittendrin: Top-Trainer Xabi Alonso, der situationsbedingt auch noch mal kurz mitspielt. Der frühere Weltklasse-Fußballer führt und dirigiert, aber er nimmt sein Team in der Verantwortung stets mit, möchte immer wissen, was seine Spieler denken und fühlen. Das macht die Aura eines Xabi Alonso aus.