Was macht Xabi Alonso so besonders? Torjäger Victor Boniface sieht beim Meistertrainer von Bayer Leverkusen einen speziellen Vorteil gegenüber anderen Coaches. „Stellen Sie sich vor, Sie trainieren und Ihr Trainer macht es besser als Sie“, sagte Boniface in einem Interview mit SID und AFP: „Dann wollen Sie Ihr Spiel verbessern. Dass er am Training beteiligt ist, gibt uns Auftrieb.“ Alonso sei ein Trainer, der „alles gewonnen hat, was man im Fußball gewinnen kann“.