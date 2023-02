1 Der Baxter-Mutterkonzern, zu dem auch das Hechinger Werk gehört, steht vor tiefgreifenden Umwälzungen. die Auswirkungen auf Hechingen sind derweil unklar. Foto: SB/Stopper

Der Baxter-Mutterkonzern in den USA meldet laut internationalen Presseagenturen einen Milliardenverlust. Kurzfristige Auswirkungen auf den Hechinger Standort sind derzeit aber nicht abzusehen.









Bereits vor Wochen hat der US-Konzern bekannt gegeben, dass er sein Dialysegeschäft, zu dem auch der Hechinger Baxter-Standort gehört, in eine eigenständige, börsennotierte Firma ausgliedern will. Die Firma bietet am Hechinger Standort 1300 Arbeitsplätze und zählt zu den bedeutenden Steuerzahlern der Stadt. Die gute Nachricht: Auf absehbare Zeit dürfte der Hechinger Standort durch die Firmenabspaltung nicht in Gefahr sein. Diesen Standpunkt hat auch Jens Schiele, der Geschäftsführer der Gambro Dialysatoren GmbH, kürzlich öffentlich bekräftigt.

Steuerliche Auswirkungen sind schwer abzuschätzen

Schwieriger ist die steuerliche Prognose. Man erinnert sich: Als Gambro vor einigen Jahren zu Baxter wurde, spülte die neue Unternehmensstruktur ganz unerwartet zig Millionen Euro zusätzlich in die Stadtkasse. So eine Entwicklung könne auch in die andere Richtung laufen.

Denn das Ziel der Umstrukturierung dürfte auch in einer Kostenreduzierung liegen, was sicher auch steuerliche Aspekte mitberücksichtigt. Die Turbulenzen auf internationaler Ebene haben den Börsenwert des Medizintechnik-Konzerns um 15,5 Prozent abstürzen lassen. Da erwarten die Aktionäre Reaktionen des Unternehmens. Rationalisierung ist eine Richtung, die verfolgt wird. Auch über den Verkauf von Baxter-Werken an anderen Standorten in Deutschland wird nach Medienberichten schon nachgedacht.

Dialyse verspricht kein großes Wachstum

Die nun geplante Ausgliederung der Dialysesparte wird für den Mutterkonzern positive Auswirkungen haben. Dialyse ist zwar ein Bereich mit hohem und relativ planbarem Umsatz, verspricht andererseits aber auch kaum Wachstumspotenziale. Also kein Turbo für den Börsenwert. Befürchtungen, der Hechinger Standort könnte geschlossen werden, sind aktuell nicht zu befürchten. Diese Einschätzung war kürzlich etwa von Heiko Zimmermann zu hören, dem einstigen Geschäftsführer von Gambro in Hechingen und mittlerweile beim Medical Valley in zentraler Funktion. Eine Verlagerung der Produktion würde enorme Kosten verursachen. Und profitabel sei die Dialysatoren-Produktion weiterhin, wenn auch nicht im extremen Bereich.