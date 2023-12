BaWü-Check: Wie viel Angst hat das Land vor dem Wolf?

1 Der Wolf wird im Schwarzwald langsam wieder heimisch. Dieses Foto stammt aber aus einem Wildpark in Bayern. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Eigentlich freuen sich die Baden-Württemberger über die Rückkehr des Wolfs – solange er keine Probleme macht. Überhaupt haben die Menschen im Land einen eher pragmatischen Ansatz beim Thema Klima- und Naturschutz.









Link kopiert



Nein, sehr ausgeprägt scheint die Angst vor dem Wolf in der Bevölkerung in Baden-Württemberg noch nicht zu sein. Fast die Hälfte der Befragten (47 Prozent) im aktuellen BaWü-Check, einer Meinungsumfrage des Allensbacher Instituts für Demoskopie im Auftrag der Tageszeitungen in Baden-Württemberg, findet es gut, dass es in Baden-Württemberg wieder Wölfe gibt. Insgesamt zeigt sich aber ein eher differenziertes Bild, wenn es um Natur- und Artenschutz oder aber die persönliche Betroffenheit von Klimaschutzgesetzen geht.