BaWü-Beach-Tour in Schwenningen Am Wochenende steigt das Turnier – das Programm in der Übersicht

Am Wochenende des 20. und 21. Julis hält die BaWü-Beach-Tour Einzug auf dem Muslenplatz und Marktplatz in Schwenningen. Wie die Stadt VS jetzt ankündigt, gibt es rund um das Turnier auch ein vielseitiges Rahmenprogramm.