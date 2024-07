BaWü-Beach-Tour in Schwenningen: Am Wochenende steigt das Turnier – das Programm in der Übersicht

Am Wochenende steigt das Turnier – das Programm in der Übersicht

1 In Schwäbisch Gmünd flogen die Volleybälle bereits über die Netze und sorgten auch dort für eine besondere Atmosphäre inmitten der Stadt. Foto: Günter Hones

Am Wochenende des 20. und 21. Julis hält die BaWü-Beach-Tour Einzug auf dem Muslenplatz und Marktplatz in Schwenningen. Wie die Stadt VS jetzt ankündigt, gibt es rund um das Turnier auch ein vielseitiges Rahmenprogramm.









Link kopiert



Diese Woche ist es soweit. Die Spannung steigt bereits, denn am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juli, wird die Doppelstadt erstmalig zum Austragungsort eines Turniers der BaWü Beach-Tour. Gleichzeitig findet auch das 50-jährige Jubiläum der Volleyballabteilung der TG Schwenningen statt – die Sportler in VS werden es am Wochenende wahrlich krachen lassen, schreibt die Stadt in ihrer Ankündigung zur Veranstaltung.