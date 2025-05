Das Landratsamt Zollernalbkreis lässt die stark reparaturbedürftige Falkenbrücke im Hechinger Stadtteil Stetten sanieren. Beginn der Arbeiten ist am kommenden Montag, 12. Mai, informiert die Kreisbehörde in einer Mitteilung. Im März hatte der Umwelt- und Technikausschuss des Kreistags die Bauarbeiten vergeben.

Die im Jahr 1968 gebaute Falkenbrücke, die in Stetten an der Kreisstraße 7108 (Hechinger Straße) auf Höhe des Hotels Falken über den Reichenbach führt, befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand: Die Überbauplatte weist Längsrisse sowie Abplatzungen mit freiliegender Bewehrung auf. Die Längsfugen zwischen Kappe und dem Bordstein sind gerissen. An den Flügeln und Kappen sind Korrosionsschäden feststellbar. Das Geländer ist mehrfach durch Fremdeinwirkung beschädigt und weist nicht die vorgeschriebene Höhe auf. Die Bauwerksprüfung – die Hauptuntersuchungen im Jahr 2011 und 2017 – ergaben eine Zustandsnote von 2,7 beziehungsweise 2,3. Seitdem hat sich der Zustand der Falkenbrücke weiter verschlechtert, hieß es in der Sitzungsunterlage des Kreistagsausschusses.

Arbeiten dauern bis Ende Oktober

Anstelle eines Neubaus erfolgt aus wirtschaftlichen Gründen die Sanierung der Falkenbrücke. Der neue Überbau wird an aktuelle verkehrliche und sicherheitstechnische Anforderungen angepasst. Die Arbeiten dauern laut Landratsamt voraussichtlich bis Ende Oktober 2025, die Kosten belaufen sich auf rund 430 000 Euro.

Für die Ausführung der Arbeiten ist die Hechinger Straße im Baustellenbereich gesperrt. Die Umleitung für den Verkehr ist ausgewiesen. Fußgänger und Radfahrer können eine nahe Behelfsbrücke nutzen.