Die weitere innere und äußere Sanierung der Hechinger Stiftskirche und die Entwicklung des 110 Mitglieder zählenden Fördervereins Stiftskirche waren die Hauptthemen bei der jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung des Fördervereins Stiftskirche Hechingen im katholischen Gemeindehaus.

Zweck des im September 2015 gegründeten Vereins sei die Sanierung der Stiftskirche insbesondere des Kirchturms betonte der erste Vorsitzende des Fördervereins, Walter Wadehn. Die Stiftskirche sei das Hauptgebäude der zukünftigen Großpfarrei. Das Bauwerk sei ein äußerst wichtiges Kulturgut der Stadt Hechingen und sei auch identitätsstiftend für die ganze Stadt, so Wadehn.

Lesen Sie auch

107 000 Euro sind auf dem Konto des Vereins

Die Gewinnung neuer Mitglieder, aber auch die Vergrößerung des zukünftigen Vorstandes und die Suche nach engagierten Kandidaten waren Schwerpunkte des vergangenen Tätigkeitsjahres. Der Förderverein hofft, dass die Sanierungsarbeiten in naher Zukunft weitergehen. Dabei verschlinge das notwendige Gerüst wohl die meisten Kosten bei der Außensanierung. Der Förderverein könne erst wieder mehr Aktivitäten entfalten, wenn der Zeitplan für die Sanierung feststehe. Gedacht sei dabei auch an Konzerte in der Stiftskirche und weitere Aktivitäten.

Verein hat bislang 220 000 Euro ausbezahlt

Da der Förderverein im kommenden Jahr auf eine zehnjährige Tätigkeit zurückschauen kann, wird für interessierte Bürger ein neuer Flyer erstellt, berichtete der Zweite Vorsitzende, Stefan Walter.

Unsere Empfehlung für Sie Stadtführung klärt auf Goethes Irrtum über die Hechinger Stiftskirche Goethe gilt als Geistesgröße. Aber bei einem Besuch in Hechingen unterlief ihm ein Fehler. Unter anderem diesen thematisierte jüngst Stadtführer Michael Hakenmüller.

Kassenwart Harald Wohlschieß berichtete, dass derzeit 107 000 Euro auf dem Konto seien, und dieser Betrag werde derzeit hauptsächlich durch Mitgliedsbeiträge, aber auch vereinzelte Spenden erzielt. Bisher habe der Förderverein 220 000 Euro an die katholische Kirchengemeinde zur Sanierung der Kirche ausbezahlt.