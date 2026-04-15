Bauvorhaben in Steinen: Räte stehen Autohaus skeptisch gegenüber

Einstimmige Zustimmung gab es im Bauausschuss für einen Antrag für den Bau eines zweigeschossigen Doppelhauses an der Ecke Alemannenring/Laierstraße in Hüsingen. Den Bauherren liegt bereits ein Bauvorbescheid vor, in dem ihnen nur ein deutlich geringere Überschreitung der westlichen Baugrenze zugestanden wird. Um zu verhindern, dass die westliche Doppelhaushälfte mit einer abgeschrägten Ecke errichtet wird, wurde der Bauantrag durch einen Befreiungsantrag ergänzt, der sich auf den „Bau-Turbo“ bezieht. Er ermöglicht es, dass mit Zustimmung der Gemeinde die Gebäude von den Festsetzungen des B-Plans befreit werden können, wenn die Befreiung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.

Diese Bedingung ist erfüllt. Die Baugrenzenüberschreitung einer Dachterrasse wird als nicht so gravierend angesehen, weil der Abstand zu den Nachbarhäusern groß ist. Ortsvorsteher Jürgen Schäfer begrüßte es, dass zwei junge Familien dort bauen dürfen und im Dorf bleiben können. Einstimmig zugestimmt wurde auch einem Bauantrag eines Bauherrn, der an seinem Haus in Höllstein an der Nord- und Südseite eine Schleppgaube und zwei Dachfenster und an der Ostseite ein Dachfenster einbauen will, hieß es.

Einstimmige Zustimmung gab es auch für eine auf fünf Jahre befristete Duldung einer Überdachung zur Lagerung von Bienenbeuten im Außenbereich von Höllstein. Zwischen dem Imker und der Gemeinde wird dazu ein öffentlich-rechtlicher Vertrag abgeschlossen.

Fachbehörden prüfen Vereinbarkeit mit Wohnen

Und dann gab es noch ein Novum, wie Patrik Riesterer (Bauamt) erläuterte. „Uns liegen zwei verschiedene Bauvoranfragen von zwei verschiedenen Antragstellern für ein und dasselbe Grundstück vor.“ Ein Interessent will das Gemeindehaus der AB-Gemeinde (Lörracher Straße 22) zu einem Autohaus mit maximal 20 Fahrzeugen umbauen. Das Gemeindehaus befindet sich in einem Mischgebiet. Laut Baunutzungsverordnung sind in Mischgebieten Einzelhandelsbetriebe zulässig.

„Ein Autohandel wird im bauplanungsrechtlichen Sinne als Einzelhandel angesehen, wenn Fahrzeuge an Endverbraucher verkauft werden“, sagte Riesterer. Das Autohaus darf dort also eingerichtet werden. Die Fachbehörden müssten allerdings prüfen, ob ein Autohaus vereinbar ist mit dem Ruhebedürfnis der Anlieger.

Was die Räte zu dem Thema sagen

Norbert Götz (CDU) sagte, er befürworte dort keinen Autohandel. Rudolf Steck (SPD) stimmte ihm zu: „Das Konfliktpotenzial ist vorprogrammiert. Er soll sich anderweitig umsehen.“ Rainer Dürr (Gemeinschaft) wies darauf hin, dass es gegenüber ein leeres Gebäude gebe, in dem ein Autohaus eingerichtet werden könne. Zwei Gemeinderäte befürworteten die Bauvoranfrage des Autohändlers, drei lehnten sie ab, drei Gemeinderäte enthielten sich.

Einstimmig zugestimmt wurde in der Sitzung des Bauausschusses der Bauvoranfrage des anderen Interessenten, der das Gemeindehaus als Seminar- und Veranstaltungsraum nutzen will.