Bauvorhaben in Steinen: Räte stehen Autohaus skeptisch gegenüber

Ein Bauherr will das AB-Gemeindehaus an der Lörracher Straße zu einem Autohaus umnutzen.
Einstimmige Zustimmung gab es im Bauausschuss für einen Antrag für den Bau eines zweigeschossigen Doppelhauses an der Ecke Alemannenring/Laierstraße in Hüsingen. Den Bauherren liegt bereits ein Bauvorbescheid vor, in dem ihnen nur ein deutlich geringere Überschreitung der westlichen Baugrenze zugestanden wird. Um zu verhindern, dass die westliche Doppelhaushälfte mit einer abgeschrägten Ecke errichtet wird, wurde der Bauantrag durch einen Befreiungsantrag ergänzt, der sich auf den „Bau-Turbo“ bezieht. Er ermöglicht es, dass mit Zustimmung der Gemeinde die Gebäude von den Festsetzungen des B-Plans befreit werden können, wenn die Befreiung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.