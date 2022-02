2 Direkt neben dem Haushaltswagengeschäft Henninger sollen an der Schramberger Straße 22 Wohneinheiten entstehen. Dadurch fallen oberhalb des Grundstücks Parkplätze weg. Foto: Moser

Ein derzeit noch unbebautes Grundstück in der Schramberger Straße könnte sich bald mit Leben füllen. Ein Investor plant, hier ein Mehrpartienhaus mit 22 Wohneinheiten zu errichten. Einzig die Dachgaupe des Gebäudes und wegfallende Parkplätze könnten noch für Probleme sorgen.















St. Georgen - Ein Gebäude mit 22 Wohneinheiten, die zwischen 46 und 163 Quadratmetern groß sein sollen, ist in der Schramberger Straße direkt neben dem Haushaltswarengeschäft Henninger geplant. Zudem sollen eine Abstellgelegenheit für Fahrräder, ein Müllplatz, Technikräume und eine Tiefgarage mit insgesamt 24 Stellplätzen entstehen. Dabei erhält jede Wohnung einen Abstellplatz und einen Stellplatz in der Tiefgarage, was bedeutet, dass zwei der Tiefgaragenstellplätze für Besucher vorgesehen sind. Der Technische Ausschuss der Stadt St. Georgen gab jüngst sein Einvernehmen zu den Planungen eines privaten Investors.

Dachgaupe sorgt für Diskussionen

Aus Sicht von Alexander Tröndle, Leiter des städtischen Bauamts, fügt sich das geplante Mehrpartienhaus "absolut" in die bestehende Bebauung in der Schramberger Straße ein – insbesondere durch "die abgestufte Planung mit Satteldach und Flachdachbereichen", wie aus der Sitzungsvorlage für den Technischen Ausschuss hervorgeht. Einzig die geplante Dachgaupe könnte aus seiner Sicht noch zu Diskussionen führen, da keines der Gebäude in der näheren Umgebung eine solche hat. Diesbezüglich sei man noch in Gesprächen, berichtete Tröndle den Mitgliedern des Technischen Ausschusses.

Hansjörg Staiger (SPD) merkte in der Sitzung noch einmal an, dass man in vergangenen Diskussionen über das Projekt gefordert hatte, dass die Parkfläche entlang der Schramberger Straße vor dem Grundstück, auf dem das neue Mehrfamilienhaus entstehen soll, so fortgeführt wird wie vor dem Gebäude, in dem das Geschäft Henninger untergebracht ist – als Ersatz für die Parkplätze oberhalb des Grundstücks entlang der Straße, die durch das Bauvorhaben wegfallen.

Wer trägt die Kosten für die Parkplätze?

Der Planer habe das so aufgenommen, berichtete Tröndle, und die Parkplätze sollen geschaffen werden. Fraglich sei allerdings, wer dafür aufkommen müsse, denn die Schaffung der Parkplätze an der Straße entlang wird einiges kosten. Der Planer sehe die Verantwortung nicht beim Bauherrn, informierte Tröndle. "Das mit den Parkplätzen kriegen wir irgendwie hin", versicherte Bürgermeister Michael Rieger, "aber es werden weniger Parkplätze sein als jetzt; das ist klar."

Eine Nachfrage bezüglich des Josenbrünneles, das derzeit noch mitten auf dem unbebauten Grundstück sprudelt, hatte Axel Heinzmann (Grüne Liste). Die Quelle muss laut Tröndle, damit der Bau realisiert werden kann, unterirdisch abgeleitet werden. Heinzmann regte an, das Wasser zum unteren Rand des Grundstücks zu leiten, um den Brunnen nach wie vor zugänglich zu machen. Auf einem Schild an dieser Stelle könnte man – so Heinzmanns Idee – dann auch auf die Geschichte des Josenbrünneles aufmerksam zu machen.