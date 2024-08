Bauvorhaben in Simmozheim

1 Nach einigem Hin und Her gab es für ein Bauprojekt in der Ortsmitte von Simmozheim doch noch eine Baugenehmigung. Der Gemeinderat war zunächst dagegen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/Christin Klose

Um ein Bauvorhaben in der Schulgasse von Simmozheim hat es im Gemeinderat heftige Diskussionen gegeben.









Ein privates Bauvorhaben in der Ortsmitte von Simmozheim beschäftigte den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ein weiteres Mal. Es liegt in der Schulgasse im sogenannten unbeplanten Innenbereich.