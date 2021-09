1 Neben dem Entenweiher soll die neue Halle gebaut werden. Foto: Dold

Kommunales: Förderverein wird am Dienstag gegründet / Ortsvorsteher Manfred Moosmann hofft auf viele Mitstreiter

In den vergangenen Monaten war es zum Thema Halle relativ ruhig – doch im Hintergrund wird fleißig geplant. Nun soll außerdem ein Förderverein für den Hallenbau am Entenweiher gegründet werden.

Schramberg-Tennenbronn. Bislang gebe es noch keine Abweichungen vom Zeitplan, sagt Ortsvorsteher Manfred Moosmann. Es gilt also nach wie vor die Aussage des früheren Stadtplaners Rudolf Mager: 2024 stehe die Halle, sagte er.

Losaktion am Dorffest2022 denkbar

Der Zeitplan sei durchaus ambitioniert und straff, aber derzeit laufe alles nach Plan, so Moosmann. Es werden Gutachten erstellt – beispielsweise zu den Themen Umwelt oder Lärmbelastung. Auch die mögliche Hochwassergefahr wird bei den Tennenbronnern immer wieder thematisiert. Zudem komme der Bebauungsplan demnächst wieder in den Gemeinderat, um das Projekt weiter voran zu bringen.

Der Förderverein soll am Dienstag, 21. September, um 20 Uhr nun im Gästetreff gegründet werden. Bereits zuvor wurde überlegt, einen solchen Verein zu gründen. Aber in Corona-Zeiten hätte das online geschehen müssen, was nicht so einfach gewesen wäre.

Der Ortsvorsteher hofft auf zahlreiche Mitstreiter, auch wenn das nicht so einfach werde, weil viele schon in anderen Vereinen eingespannt seien.

Mit dem Förderverein sollen Spenden generiert werden. Zudem sind Aktionen denkbar, um so Gelder für den Hallenbau zu erhalten. Denkbar wäre beispielsweise eine Losaktion am Dorffest im September 2022. Hier wird unter anderem "100 Jahre Vereinigung von Katholisch und Evangelisch Tennenbronn" gefeiert.

"Wir wollen nicht einfach nur nehmen, sondern wollen auch selbst etwas zum Hallenbau beitragen", erklärt Moosmann die Motivation – auch wenn die Summen sicherlich nicht weltbewegend sein dürften. Er hoffe trotzdem auf viel Eigendynamik. Möglich seien auch Vorhaben wie beim "Verkauf" von einzelnen Teilstücken des Sportplatzes zu dessen Finanzierung.

Auch die Schiltach wird revitalisiert

Das Thema Halle brennt in Tennenbronn bekanntlich schon lange auf den Nägeln. Die alte, in den 1950er-Jahren erbaute Halle in der Löwenstraße hat ihre besten Jahre längst hinter sich. Eine Sanierung wurde letztlich verworfen, da die Parkplatzproblematik und das Thema Lärm nicht hätten gelöst werden können.

Der Standort Dorfweiher wurde zunächst blockiert, da die Stadt nicht über die benötigten Grundstücke verfügte. Seit geraumer Zeit ist aber auch dieser Brocken aus dem Weg geräumt – und so besteht berechtigte Hoffnung, dass die neue Halle 2024 steht. Zudem soll die Schiltach revitalisiert werden.