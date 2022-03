Bauvorhaben in Schramberg

Es wird konkret beim "Schönblick": Während die Anlieger gegen die geplante Bebauung sind und hohe Erschließungskosten befürchten, soll der Gemeinderat das Vorhaben nun weiter vorantreiben.















Schramberg-Sulgen - Der "Schönblick" im Sulgen bleibt im Fokus: Während die Bürgerinitiative, die gegen die geplante Bebauung ist, weiter fleißig Unterschriften sammelt und wochenends mit einem Infostand vor Ort ist, landet das Thema auf der Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 24. März. Konkret geht es in der dreigeteilten Beschlussfassung um drei Punkte: So soll das Gremium die Sachentscheidung treffen, dass die angedachte Stichstraße gebaut wird, von wem sie gebaut wird und welche Firma den Kanal vor Ort erneuern soll.

Stichstraße

"Durch eine vertragliche Lösung konnte 2021 der Grunderwerb im Bereich einer geplanten Stichstraße Schönblick erfolgen. Daher kann die im rechtskräftigen Bebauungsplan von 1999 vorgesehene Stichstraße mit Wendehammer nun gebaut werden", so die Verwaltung. Im Haushaltsplan 2022 seien 200 000 Euro, in jenem des Eigenbetriebs Abwasser 170 000 Euro bereitgestellt. 2021 standen für vorbereitende Maßnahmen bereits 10 000 Euro in den Büchern.

Das günstigste Angebot der Ausschreibung sei von der Firma Storz aus Donaueschingen gekommen mit 334 700 Euro (Nächstgünstiger: knapp 400 000 Euro). Die Angebotssumme teile sich auf in die Bereiche Straßenbau (176 000 Euro), Kanalisation (142 000 Euro) und Leitungsverlegung Erdgas, Wasser, Strom (16 500 Euro). Im Bereich Straßenbau würden noch etwa 15 Prozent der Nettobaukosten für die Planung sowie Kosten für den Aufbau der Straßenbeleuchtung anfallen. "Insgesamt ergibt sich daher eine Summe von 210 000 Euro für den Straßenbau", so die Stadt. Die Stichstraße könne "gemäß der Erschließungsbeitragssatzung refinanziert werden".

Leitungen und Kanal

Die Bösinger Firma Bantle habe mit knapp 784 000 Euro das einzige Angebot im Bereich Versorgungsleitungen abgegeben, heißt es weiter. Die Angebotssumme teile sich auf in Leitungsbau Erdgas, Wasser, Strom (250 200 Euro) und Kanalisation (533 600 Euro).

"Die Maßnahme wurde im Wirtschaftsplan deutlich zu niedrig angesetzt, weil zu diesem Zeitpunkt noch keine detaillierte Planung vorlag", heißt es von der Verwaltung. Das bepreiste Leistungsverzeichnis sei jedoch bereits von Gesamtkosten in Höhe von 685 000 Euro ausgegangen, sodass das Ausschreibungsergebnis nun etwa 15 Prozent über der Kostenberechnung liege. "Die zusätzlich benötigten Mittel können über bereits absehbare Verschiebungen innerhalb des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs aufgefangen werden."

Diskussionsrunde angesetzt

Die Stadtverwaltung sucht derweil den weiteren Diskurs in der Sache und hat zu einer Gesprächsrunde am Montag, 21. März, 18 Uhr, ins Rathaus eingeladen. "Im großen Sitzungssaal wird es einen Austausch zwischen Stadtverwaltung, Vertretern der Bürgerinitiative und dem Gemeinderat geben", informiert die Stadt.