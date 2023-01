1 Auf der landwirtschaftlichen Fläche rechtsseitig der Straße soll eine neue Auto-Werkstatt entstehen. Foto: Archivbild Reuter

Eine Schönbronner Autowerkstatt will am Ortsrand erweitern. Dafür soll nun der nächste Schritt gemacht werden.















Schramberg-Schönbronn - Zusätzlich zur neuen Werkstatt mit Nebengebäude soll auch ein Wohnmobilabstellplatz entstehen, erinnert die Verwaltung in einer Vorlage für den Ausschuss für Umwelt und Technik. Das für das Bauvorhaben angedachte Gelände liegt direkt an der Kreisstraße am Ortsausgang in Richtung Mariazell auf der Straßengegenseite des Schönbronner Friedhofs. Um Bau- und Planungsrecht für das Projekt zu schaffen, soll der Ausschuss am Donnerstag, 19. Januar, einen vorhabensbezogenen Bebauungsplan aufstellen. Auch eine punktuelle Änderung im Flächennutzungsplan wird noch nötig sein.

Die grundlegenden Voraussetzungen für den Bebauungsplan wären mit der Unterzeichnung des Kostenübernahmevertrags und dem Aufstellungsbeschluss durch den Ausschuss kommende Woche erfüllt. Danach sei die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange geplant, sobald erste Planungsentwürfe vorliegen.