Bauvorhaben in Schramberg

1 Geschäftsführer Matthias Ryzlewicz vom GeneralunternehmerWeisenburger (links), Björn Peickert vom Auftraggeber "Deutschland Immobilien" (rechts) und Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr schlugen gemeinsam mit dem Architkten symbolisch auf den Grundstein der künftigen Seniorenresidenz in der Waldmössinger Heimbachstraße. Foto: Deutschland Immobilien

Mit der Grundsteinlegung zur Seniorenresidenz Waldmössingen ist jetzt der symbolische Startschuss zum Baubeginn in der Heimbachstraße 8 erfolgt.

Schramberg-Waldmössingen - An diesem Immobilienobjekt konnten sich private Investoren mit dem Kauf von 71 Wohneinheiten als Kapitalanlage beteiligen. Die Pflege-Appartements haben eine Größe zwischen 64 und 125 Quadratmetern, in die sich Senioren über den Pflegeheimbetreiber Stegwiesen Pflegezentrum GmbH einmieten können. Die Fertigstellung ist für Oktober 2022 geplant.

Zeitkapsel im Erdreich zu versenkt

Zur Grundsteinlegung waren in alter Tradition alle am Objekt Beteiligten vor Ort: Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr, der Geschäftsführer des Generalunternehmers Weisenburger mit Sitz in Karlsruhe, Matthias Ryzlewicz, sowie Arvid Kunkel, Geschäftsführer der Stegwiesen Pflegeheim GmbH. Vom hannoverschen Unternehmen "Deutschland Immobilien" als Initiator des Bauvorhabens war Aufsichtsrat Björn Peickert zugegen.

Besonders angetan waren die Gäste laut Mitteilung von der Idee, eine Zeitkapsel mit den besten Wünschen für die Zukunft im Erdreich zu versenken. Die stetig wachsende Nachfrage nach Wohnraum im Bereich Pflege decken zu können, wird in Deutschland immer mehr zu einer gesellschaftlichen Herausforderung. Mit der Seniorenresidenz Waldmössingen soll mit ausschließlich privaten Kapitalgebern für viele Senioren "schon bald ein rundum komfortables neues Zuhause, bei dem das Wohlbefinden der Bewohner im Fokus steht" zur Verfügung stehen.