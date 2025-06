1 Am Ortsausgang Richtung Mariazell soll gebaut werden. Foto: Herzog Der Schramberger Gemeinderat folgte der Empfehlung des Ausschusses Umwelt und Technik, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für eine neue Autowerkstatt in Schönbronn zu beschließen.







Ein Kfz-Betrieb in Schönbronn wollte sich vergrößern, was aber am bestehenden Standort nicht möglich war. Als geeignete Lösung bot sich ein südlich an Schönbronn angrenzendes Grundstück entlang der Kreisstraße nach Mariazell an.