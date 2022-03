2 Dieses Gebäude muss weichen: An der Ecke Stingstraße/Keplerstraße soll neuer Wohnraum entstehen. Foto: Maier

Und weiter geht’s mit der Entwicklung an der Stingstraße in Balingen: Oberhalb des dort geplanten Lidl-Markts plant ein Privatmann den Bau mehrerer neuer Wohngebäude.















Balingen - Auf dem Grundstück an der Ecke Stingstraße/Keplerstraße sollen nach Angaben des Stadtbauamts in mehreren Schritten insgesamt drei Mehrfamilienhäuser entstehen. Deren Ausmaß soll sich an dem auf der anderen Straßenseite befindlichen Quartier orientieren, den Denkinger-Bauten, sowie an dem unterhalb auf dem Areal der Firma Rehfuss geplanten Komplex, in dem neben Wohnungen auch ein neuer Lidl-Markt angesiedelt werden soll. Dafür sollen die auf dem Grundstück befindlichen Gebäude weichen.

Neuer Bebauungsplan muss her

Erstmals wird sich der Technische Ausschuss des Gemeinderats am Mittwoch, 16. März (17 Uhr, Stadthalle) mit den Überlegungen befassen. Um das Vorhaben zu ermöglichen, muss für das Areal ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden.

Bau in zwei Abschnitten

In einem ersten Bauabschnitt soll das derzeitige, 2,5-geschossige Wohnhaus Stingstraße 32 abgerissen werden. Dort soll ein dreigeschossiges Wohngebäude mit zusätzlichem Staffelgeschoss und Dachbegrünung entstehen. Dazu kommt im rückwärtigen Teil des Grundstücks ein weiteres, zweieinhalb- bis dreigeschossiges Wohnhaus. Zwischen den beiden neu geplanten Wohnhäusern soll ein Spiel- und Gemeinschaftsplatz errichtet werden.

Gemeinsame Tiefgarage möglich?

Darunter ist eine Tiefgarage geplant; die Zufahrt dazu soll über die Stingstraße erfolgen. Ob eine gemeinsame Zufahrt mit dem Neubauvorhaben im Bereich der Firma Rehfuss möglich ist, soll geprüft werden. In einem zweiten Bauabschnitt ist der Abriss des Wohnhauses Keplerstraße 10 vorgesehen; dort soll ein ebenfalls zweieinhalb- bis dreigeschossiger Neubau mit Wohnungen gebaut werden.

Stadtverwaltung sieht Vorhaben positiv

Die Stadtverwaltung steht dem Vorhaben grundsätzlich positiv gegenüber: Es trage dazu bei, den innenstadtnahen Wohnstandort zwischen Stingstraße und Heinzlenstraße zu stärken, im Sinne der "Stadt der kurzen Wege". Weiterer Wohnraum nahe der City sei gefragt. Zudem könnten im Sinne der Nachverdichtung zeitgemäße und attraktive Wohnverhältnisse geschaffen werden.