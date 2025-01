Wie geht es mit Valsana und Co. weiter?

Bauvorhaben in Bad Wildbad

1 Das Hotel Valsana steht seit einigen Jahren leer. Foto: Thomas Fritsch

Familienhotel, Klinik, ein neuer Wohnmobilstellplatz – im südlichen Bereich des Bad Wildbader Kurparks soll einiges entstehen. Doch warum tut sich dann seit Jahren nichts?









Link kopiert



Gleich zwei große Bauvorhaben sollen im Bereich des südlichen Kurparks in Bad Wildbad entstehen: die neue Heinrich-Sommer-Klinik des Berufsförderungswerks auf dem Gelände des einstigen Hotels Windhof und ein Familienhotel am Standort des ehemaligen Hotels Valsana am Kurpark.