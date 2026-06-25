Bauvorhaben in Alpirsbach: Landratsamt genehmigt Windrad auf Reutiner Berg – Stadt erwägt Klage

Das Landratsamt hat die umstrittene Windkraftanlage auf dem Reutiner Berg in Alpirsbach genehmigt. Werden jetzt bald die Bagger rollen? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Es ist ein Satz, der in der Alpirsbacher Stadtverwaltung für Entsetzen gesorgt haben dürfte: „Das Landratsamt Freudenstadt, als untere staatliche Verwaltungsbehörde, hat die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für eine Windenergieanlage auf dem Reutiner Berg in Alpirsbach erteilt“, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung der Behörde.

Das Bauvorhaben der Stadtwerke Stuttgart ist in Alpirsbach hochumstritten – unter anderem durch die relative Nähe zur historischen Altstadt. So hatte sich die Stadtverwaltung dann auch das Ziel gesetzt, die Pläne zu verhindern.

Die dabei verfolgte Strategie glich einem Rennen gegen die Zeit. Die Idee: Würde es gelingen, die Genehmigung so lange zu verzögern, bis der Regionalplan Windenergie in Kraft tritt, wäre das Vorhaben hinfällig. Denn der Regionalplan sieht keine Windkraftanlagen auf dem Reutiner Berg vor.

Rennen gegen die Zeit verloren

Dieses Rennen gegen die Zeit hat die Stadtverwaltung nun verloren. „Es ist definitiv so, dass die Stadtwerke Stuttgart seit heute Vormittag eine Genehmigung haben“, bestätigt Alpirsbachs Stadtbaumeister Rudolf Müller am Telefon.

Dabei war es offenbar äußerst knapp. Denn der Regionalplan wäre am Mittwoch kommender Woche rechtskräftig geworden, erklärt Müller. Dass das Landratsamt nun ausgerechnet wenige Tage vorher die Genehmigung erteilt hat, sieht er kritisch. „Man sieht die Brisanz des Handelns des Landratsamts. Das ist schon fatal.“

Unsere Empfehlung für Sie Pläne für Reutiner Berg Stadtwerke Stuttgart sorgen für Windrad-Ärger in Alpirsbach Die Stadtwerke Stuttgart wollen in direkter Nähe zur historischen Alpirsbacher Altstadt eine Windkraftanlage bauen. Bei Verwaltung und Bürgern sorgt das Vorhaben für Entsetzen.

Zum Hintergrund: Zuletzt war die Genehmigung noch von zwei Petitionen aufgehalten worden, die beim Petitionsausschuss des Landtags eingereicht worden waren. Dazu heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts: „Eine Petition entfaltet zwar keine aufschiebende Wirkung, üblicherweise wird jedoch im Rahmen eines sogenannten Stillhalteabkommens zwischen Landtag und Verwaltung keine Entscheidung getroffen, bevor der Petitionsausschuss beraten hat.“

Doch in diesem Fall wurde anders vorgegangen. „Da ein Stillhalteabkommen keine rechtliche Verbindlichkeit hat, wird in den Fällen, in denen ein Antragssteller einen Anspruch auf sofortige Erteilung einer Genehmigung hat, eine ausdrückliche Ausnahme gesehen“, schreibt das Landratsamt. Sobald das entschieden war, hatte das Landratsamt also grünes Licht für die Genehmigung.

„Man hätte das auch noch eine Woche liegen lassen können“

Müller sieht zwar auch, dass das Landratsamt hier rechtlich unter Zugzwang war. Allerdings ist er der Auffassung, dass die Behörde bis zum 15. Juli Zeit gehabt hätte, die Genehmigung zu erteilen. „Man hätte das auch noch eine Woche liegen lassen können“, ist Müller überzeugt. Dann wäre der Regionalplan in Kraft gewesen und das Bauprojekt hinfällig.

Ein Stück weit kann er aber offenbar die Beweggründe der Behörde auch nachvollziehen. Denn er vermutet, dass das Landratsamt auch deshalb so gehandelt hat, um eine Schadensersatzklage der Stadtwerke Stuttgart abzuwenden.

Ob die Kreisverwaltung durch die Entscheidung aber wirklich einen Rechtsstreit abgewendet hat, bleibt abzuwarten. Denn nun könnte es die Alpirsbacher Stadtverwaltung sein, die das Landratsamt verklagt. So kündigt Müller an, die Genehmigung von Anwälten prüfen zu lassen und das Ergebnis in einer der kommenden Sitzungen dem Gemeinderat vorzulegen.

„Es kann sich dann ergeben, dass wir Klage gegen die Genehmigung einreichen“, kündigt Müller an. Die Entscheidung liege aber beim Gemeinderat. Denn angesichts knapper Stadtkassen betont der Stadtbaumeister: „Wir müssen das finanzielle Risiko abwägen.“

Danach gefragt, ob er glaubt, dass das Windrad jetzt kommt, scheint Müller aber wenig optimistisch. „Man muss der Realität ins Auge schauen“, sagt der Stadtbaumeister vieldeutig. Gleichzeitig gibt er sich kämpferisch: „Dieser Weg ist ein Signal, dass wir nicht aufgeben.“