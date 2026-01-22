Bauvorhaben: Fluorn-Winzeln braucht keine zwei Hotels

Der Tennisclub baute Anfang der 80er Jahre seine ersten Plätze. Am Hang nebenan Richtung Winzeln blühten damals Hunderte von echten Schlüsselblumen. Besucher pflückten regelmäßig dicke Sträuße. Mein Hinweis damals, dies besser zu unterlassen, wurde mit Unverständnis, gar Unwillen quittiert. Ergebnis: Nach knapp drei Jahren wuchs dort keine einzige Schlüsselblume mehr, sie wurden regelrecht durch Gedankenlosigkeit ausgerottet.

Nun geht es darum, dass in diesem Bereich größere Bauvorhaben geplant sind. Ein Discounter und gar ein Hotel sind geplant, mit großen Parkflächen. NABU und BUND haben große Bedenken, dass die Artenvielfalt des naheliegenden Biotops stark gefährdet ist.

Über vorgeschriebene Ausgleichsflächen gibt es nur vage Aussagen. Es wird von Vernässung zum Biotop geredet, von Waldumwandlung, Wiedervernässung von Mooren beim Flugplatz – da werden sich die Flieger aber freuen. Ich halte Bürgermeister und Gemeinderäte für durchaus in der Lage, die Zeichen der Zeit zu erkennen, dass der Schutz unserer Natur und Umwelt höher zu bewerten als Profitstreben nach Gewerbesteuer, wie im Fall der Windräder mit einer hohen jährlichen Einnahme.

Wir haben in der Gemeinde ein sehr gutes Angebot, auf dem Lindenhof, also in nächster Nähe, gibt es einen Discounter, in Waldmössingen ist am Ortsausgang Richtung Winzeln einer geplant. Da frage ich mich, ob wir bei uns so etwas brauchen. Geht es darum, dass wir auch einen Discounter haben müssen, weil es in den Flecken ringsum welche gibt? Ist es „in“, sowas zu haben.

Ein Hotel reicht

Dann das Hotel: Wir haben in Fluorn das Hotel Glas, für die Größe unseres Dorfes völlig ausreichend. Doch wenn in Fluorn eines steht, muss auf Winzler Gemarkung auch eines stehen, ist doch klar. So attraktiv für Fremdenverkehr ist unsere Gemeinde nun auch wieder nicht, dass wir zwei Hotels brauchen, zumal in den vergangenen Jahrzehnten nie etwas getan wurde, um die Attraktivität zu verbessern. Eine Gaststätte in Fluorn wäre notwendiger.

Schreiben Sie uns: leserbriefe@schwarzwaelder-bote.de. Mit der Übersendung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Leserbrief in der Printausgabe, im E-Paper sowie im Onlinedienst des Schwarzwälder Boten veröffentlicht wird. Wir behalten uns Kürzungen vor. Leserbriefe entsprechen nicht notwendig der Meinung der Redaktion.