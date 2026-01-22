Bauvorhaben: Fluorn-Winzeln braucht keine zwei Hotels

Fluorn-Winzeln braucht weder einen Discounter noch ein weiteres Hotel, findet unser Leser Walter Weber.
Der Tennisclub baute Anfang der 80er Jahre seine ersten Plätze. Am Hang nebenan Richtung Winzeln blühten damals Hunderte von echten Schlüsselblumen. Besucher pflückten regelmäßig dicke Sträuße. Mein Hinweis damals, dies besser zu unterlassen, wurde mit Unverständnis, gar Unwillen quittiert. Ergebnis: Nach knapp drei Jahren wuchs dort keine einzige Schlüsselblume mehr, sie wurden regelrecht durch Gedankenlosigkeit ausgerottet.